【食品供應】肉檔指近日豬價上升近5成　有市民稱可改食冰鮮豬

▲ 肉檔指近日豬價上升近5成，有市民稱可改食冰鮮豬。（曾秋文攝）

因應上水屠宰場、食環署檢驗組及運輸人員相繼染疫，以致進行屠宰流程的人手嚴重不足，故要求內地由今日起停止活豬牛供港，涉及本地每日活豬牛供應量的9成，暫未知供應何時會恢復。有本地活豬活牛商會指，本地市場只餘下本地豬應市，佔整體供應量約一成，建議市民購買冰鮮牛及冰鮮豬代替（詳情即看：【下一頁】）。

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在灣仔街市經營肉檔10幾年的何先生表示，今日未到中午時份已賣清所有肉類，明天將會暫時休業，待上水屠房通知有豬後才開檔。他表示近日豬價每隻由2,000元升至大約3,000元，他們只好把每斤價錢提升約10元、舉例排骨由以往138元一斤升至148元，但今日仍有很多市民搶購。而TOPick記者所見街市外仍有數間肉檔營業，不少市民不斷上前問價。

市民周太在灣仔道街邊肉檔買了約148元豬肉、她說以往只需約100元、今日貴了5成，她表示知道上水屠房關閉 ，但不擔心無豬肉食，並表示可改食冰鮮豬，最壞打算就改食蔬菜、鮮魚或罐頭，希望屠房盡快恢復正常。

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記者：曾秋文、李榮忠