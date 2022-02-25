  • 18°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食品供應】肉檔指近日豬價上升近5成　有市民稱可改食冰鮮豬

社會 15:55 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

肉檔指近日豬價上升近5成，有市民稱可改食冰鮮豬。（曾秋文攝）

因應上水屠宰場、食環署檢驗組及運輸人員相繼染疫，以致進行屠宰流程的人手嚴重不足，故要求內地由今日起停止活豬牛供港，涉及本地每日活豬牛供應量的9成，暫未知供應何時會恢復。有本地活豬活牛商會指，本地市場只餘下本地豬應市，佔整體供應量約一成，建議市民購買冰鮮牛及冰鮮豬代替（詳情即看：【下一頁】）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在灣仔街市經營肉檔10幾年的何先生表示，今日未到中午時份已賣清所有肉類，明天將會暫時休業，待上水屠房通知有豬後才開檔。他表示近日豬價每隻由2,000元升至大約3,000元，他們只好把每斤價錢提升約10元、舉例排骨由以往138元一斤升至148元，但今日仍有很多市民搶購。而TOPick記者所見街市外仍有數間肉檔營業，不少市民不斷上前問價。

市民周太在灣仔道街邊肉檔買了約148元豬肉、她說以往只需約100元、今日貴了5成，她表示知道上水屠房關閉 ，但不擔心無豬肉食，並表示可改食冰鮮豬，最壞打算就改食蔬菜、鮮魚或罐頭，希望屠房盡快恢復正常。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、李榮忠

相關文章

【食品供應】屠宰業大量人員染疫　業界指港府今起叫停內地活豬牛供港
今日 14:18
【食品供應】屠宰業大量人員染疫　業界指港府今起叫停內地活豬牛供港
【第五波疫情】懲教署過去一周錄逾300人染疫料續現確診　集中荔枝角收押所赤柱監獄
今日 12:53
【第五波疫情】懲教署過去一周錄逾300人染疫料續現確診　集中荔枝角收押所赤柱監獄
【第五波疫情】中電今起只提供有限度抄讀電錶服務　旺角客戶中心逢周三及周日休息
今日 14:55
【第五波疫情】中電今起只提供有限度抄讀電錶服務　旺角客戶中心逢周三及周日休息

你可能感興趣

【食品供應】屠宰業大量人員染疫　業界指港府今起叫停內地活豬牛供港
今日 14:18
【食品供應】屠宰業大量人員染疫　業界指港府今起叫停內地活豬牛供港
【第五波疫情】懲教署過去一周錄逾300人染疫料續現確診　集中荔枝角收押所赤柱監獄
今日 12:53
【第五波疫情】懲教署過去一周錄逾300人染疫料續現確診　集中荔枝角收押所赤柱監獄
【第五波疫情】中電今起只提供有限度抄讀電錶服務　旺角客戶中心逢周三及周日休息
今日 14:55
【第五波疫情】中電今起只提供有限度抄讀電錶服務　旺角客戶中心逢周三及周日休息
疫情 街市 豬肉 豬價 運輸

最高瀏覽

【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
14:29 2022/02/24
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
【星二代教育】型男爸爸譚耀文為子女慶生　15歲大仔具音樂天份讀貴族學府哈羅
18:06 2022/02/24
【星二代教育】型男爸爸譚耀文為子女慶生　15歲大仔具音樂天份讀貴族學府哈羅
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心