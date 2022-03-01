【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰

視帝陳豪是圈中的好爸爸、好丈夫，第五波疫情開始後，他已經24小時罩不離口，就連睡覺都戴住，希望保護家中年幼的3個子女，近日TVB電視城爆疫，相繼有周嘉洛、羅樂林等人確診後，最新消息有指胡定欣、馮盈盈及戴祖儀都亦告染疫，而陳豪與胡定欣在新劇《破毒強人》有對手戲，陳豪恐防被傳染，隨即將防疫行動升級，自我隔離在家中陽台，只在睡覺時返回屋內。

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陳茵媺昨（28日）在社交網透露，陳豪已經連續幾天在陽台扎營，她上載了一條短片，見細女送上小食給父親，而陳豪開玻璃門迎接時，即時戴上口罩接過食物，等玻璃門緊閉後才除下口罩進食，而陳豪自我隔離期間，見他枱上有平板電腦解悶。而太太及3個仔女就隔住玻璃向他Say Hi。

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陳豪自律戴口罩防疫出晒名，近期出席活動時，稱24小時戴口罩瞓覺也不例外，因要保護家人健康。TVB早前台慶雲集超過200名藝人出席，但全場僅得陳豪一人全程戴上外科口罩，其他藝人只戴透明口罩，部分人甚至無戴口罩。其後在TVB頒獎禮，陳豪照樣「另類地」戴上外科口罩，僅在上台做頒獎嘉賓及走紅地毯時短暫脫下口罩。

他曾就此解釋，明白藝人同事為了不想影響妝容而不戴口罩，但他坦言自己要確保妻兒安全，還表示防疫非一個人的事，一人確診就連鎖性爆發，「總之不可以掉以輕心！」

陳豪返回家中，無論入廚房煮食、BBQ、還是為兒子剪頭髮，他依然口罩不離臉，最重要做好身教，成為兒子的好榜樣。

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責任編輯:陳麗薇