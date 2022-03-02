【東鐵過海】港鐵指美化12個東鐵綫車站月台牆身及提升工程 九龍塘站率先展開料5月完成

▲ 東鐵綫車站月台嶄新面貌及設施提升，迎接過海段通車。（港鐵提供）

港鐵今日（2日）表示，東鐵綫將隨著過海段於今年6至7月期間通車，接載乘客跨越維多利亞港，經新建的會展站直達金鐘，陸續提升東鐵綫12個現有車站的月台面貌及設施、美化月台牆身，以及提升照明和通風系統。

港鐵指，全新設計的東鐵綫車站月台牆身圖案，如經典的馬賽克紙皮石元素，以及退休港鐵建築設計師區傑棠先生揮毫的站名書法字等， 設計將與其他港鐵站更一致。新的月台牆身設計亦會包括相關車站附近地標的圖案及車站的舊照片，加強車站與社區連繫之餘，亦有助乘客更容易辨認所在車站。月台上的支柱及喉管等也會髹上新油漆。九龍塘站已率先展開月台美化及提升工程，而東鐵綫其他現有車站 (不包括 馬場及紅磡站) 的工程亦會陸續進行，整體提升工程預計於今年五月完成。

另外，港鐵又稱，會於多個月台的適當位置加設冷風系統、更換及加強清潔現時的風扇外罩，並且加強月台不同位置的照明。

東鐵綫過海段由東鐵綫現時的紅磡終點站，途經新建的會展站延伸至金鐘作新終點站。通車後的東鐵綫將成為香港第四條過海鐵路，全長約46公里，貫通新界東北、九龍中及香港島。將來東鐵綫乘客毋須轉綫即可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心。

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責任編輯：余思嵐