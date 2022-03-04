【齊心抗疫】黎明+林日曦《Good Luck》為港人打氣　Leon：厄運不會太頑固

▲ 黎明推打氣新歌《Good Luck》。

黎明和林日曦繼上次重編《眼睛想旅行》，昨晚凌晨再度在社交平台推出新歌《Good Luck》，今次更由林日曦包辦曲詞，Leon用溫暖歌聲為大家抗疫打氣。

Leon並在社交平台寫道：「作為音樂從業員的我，我只能嘗試用音樂去為大家帶來一點輕鬆及共勉，大家保護好自己及家人，心靈互相打氣同High Five💪💪💪 Good luck 」

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歌曲雖然只長約一分多鐘，但相當勵志，寫盡近日港人在疫情的困境和心聲，歌詞如「沒陽光的一日，太難的不必堅持」、「厄運不會太頑固，等候多兩秒吧，天會隨時逆轉所有錯誤」、「已病倒 先休息 再試」、「苦盡甘到了又苦」，都十分鼓勵人心。

▲ 黎明「親手」拍MV。（取自facebook）

林日曦同時在社交平台也透露歌曲製作過程，原來是Leon知道港人近日有不少問題面對，身心疲憊，故他想要一首簡單歌曲為大家講聲good luck。

之後林日曦並即時寫好曲詞，並唱了demo給黎明，而Leon亦在一小時內已找音樂人何丙做好編曲，之後親自拍了MV，24小時後已做好歌曲後製。

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林日曦分享：

成件事，由佢打俾我開始，到完成晒成首歌，加加埋埋唔夠30個鐘頭。呢單嘢咁快就可以發生得到，我諗得兩個可能性：一係佢暗戀我；一係佢暗戀大家。咁好明顯係後者。希望大家去聽完Leon呢首新歌《Good Luck》之後，好快就有luck。Good Luck to you。

《Good Luck》歌詞：

這首歌不會太勵志

志在於漆黑中講一點小事

沒陽光的一日 太難的不必堅持

已病倒 先休息 再試

Good luck to you

厄運不會太頑固

等候多兩秒吧

天會隨時逆轉所有錯誤

Good luck to you

苦盡甘到了又苦

黑夜清晨和正午

這種循環法則很堅固

Good luck to you