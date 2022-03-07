【940920】一文回顧《二月廿九》重要時刻尋線索　蔡思韵穿越揭劉俊謙家庭秘密

▲ ViuTV劇《940920》於3月7日開播。

由吳海昕、徐天佑及劉俊謙領銜主演的ViuTV劇《二月廿九》在2020年播出，好評如潮，相隔兩年後，《二月廿九》的前傳暨續集《940920》於今晚（3月7日）首播，令劇迷十分期待。

被指是燒腦劇的《二月廿九》故事及人物關係錯綜複雜，就讓TOPick跟大家一起回顧重要劇情。

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穿越救人

吳海昕飾演的港日混血兒張麗紗（Yeesa）於劇中曾五度穿越，分別於2017年2月28日23時59分至2017年3月1日0時0分之間、2018年2月28日23時59分至2018年3月1日0時0分之間、2019年2月28日23時59分至2019年3月1日0時0分之間、2020年2月29日遇上車禍後兩度穿越時空，回到車禍發生前欲拯救因車禍而離世的人。

一度以為自己會於車禍中離世的Yeesa，後來發現因車禍而喪生其實是Ryan（徐天佑飾）。

她於2020年的首次穿越時成功救回Ryan，卻發現成巧救人，是因為余家聰（劉俊謙飾）的犧牲。

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為了同時保住自己、Ryan和余家聰的性命，Yeesa決定於同一天再次穿越。

然而，Yeesa發現在第5次穿越後，眼前的余家聰變成了不認識她的小說家，神聖幾何學會會長亦變成了「巴西龜」白世繼（岑珈其飾）。

劇集提到世上有無限個分裂的宇宙，而穿越亦有可能會跌進不確定的平行宇宙內，因而相信最後一次的穿越令Yeesa跌進了另一個時空內。

▲ （ViuTV截圖）

犧牲成就他人

「穿越這件事將我、你、Yeesa三個人連在一起。」余家聰曾跟Ryan說。

由此可見，命運將本來沒有任何關係的三個人連在一起，且互相影響對方。

按照劇情發展推斷，2020年2月29日的那場車禍中注定會令其中一人死亡，決定權在於Ryan有沒有保護Yeesa以及余家聰有沒有衝出馬路。

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Yeesa的媽媽南野美子（沖崎千夏飾）於1992年2月29日在日本札幌護國神社誕下Yeesa後死亡，她選擇了犧牲自己令Yeesa順利誕生。

Yeesa於2018年的那次穿越中 ，發現好姊妹Fiona（李敏飾）因患有子宮頸癌而於同年的9月2日逝世，在自己與孩子之間選擇了孩子。

然而，Yeesa於穿越後勸Fiona墮胎及切除子宮以治療癌症，Fiona最終未有於2018年9月2日逝世，惟她因為失去胎兒而患上抑鬱症，重新選擇後由孩子代替Fiona作出犧牲。

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穿越能力

劇集《二月廿九》中的Yeesa手持媽媽留下的遺物——御守，於2017年至2020年的生日期間五度穿梭，回到車禍發生前。

新劇《940920》亦會繼續出現穿越這種超能力，不過新角色林楚凝（蔡思韵飾）會以全新方式穿越，她觸碰即影即有照片後便會穿越時空，而其他照片則無效。

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940920

《二月廿九》曾提及「940920」這組數字，並首次出現於Yeesa第一次穿越中，2020年的余家聰跟2017年的Yeesa的對話內。Yeesa曾問余家聰「940920」的意思，並得悉為余家聰媽媽的死忌。

▲ （ViuTV截圖）

新劇命名為《940920》，宣傳片內亦有童年余家聰與媽媽的即影即有合照，照片寫上了「94.09.20」 。《940920》將開宗明義講述余家聰與媽媽（簡慕華飾）的故事，揭開其媽媽的死亡之謎。

記者：梁樂欣