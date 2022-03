【離開商台】效力商台13年結束賓主關係　麻利撰千字文剖白離職原因

▲ 效力商台13年名字突然於官網消失,麻利撰千字文剖白離職原因。

商業電台DJ麻利(鄧慧妍,又名麻利亞)在上月確診新冠肺炎後停工,近日有網民發現麻利的名字在商台官網消失,而她與鄭裕玲及余迪偉主持的節目《口水多過浪花》,近日找來DJ傑朱頂上。

商台方面表示,與麻利已達成共識,而麻利亦在社交網站撰寫長文剖釋離職原因。

現年39歲的DJ麻利畢業於中文大學新聞與傳播學院,本來於商台任職工關部門,後來獲賞職轉職,由2009年起開始開咪做DJ,曾主持多個節目包括《麻利有隻小綿羊》、《叱吒樂迷》、《Mali Mali Home》及《口水多過浪花》等。

麻利被商台「除名」

上月中,麻利確診患上新冠肺炎,自此暫停工作在家休養。直到近日有網民發現,麻利與鄭裕玲及余迪偉主持的節目《口水多過浪花》,找來另一位DJ傑朱頂上其主持位置,在周末播出的個人節目《Mali Mali Home》則換上由Woody主持的《叱咤樂壇Brand Yourself》,麻利亦在商台網站上「除名」。

有傳一直未有接種新冠疫苗的麻利就此事與商台有分歧而離職,商台方面則表示:「本台與叱咤903主持人麻利已達成共識,她於2022年3月7日起會暫別商業電台及節目《口水多過浪花》。」

麻利則在深夜時份,在社交網站撰寫長文回應。

她提及到在確診肺炎休養期間讓她有更多時間思考人生,從而萌生離職念頭:「我諗我同每個人一樣,人生總有啲位置好想郁,但係如果冇足夠嘅動力,又係留响原地。我之前分享過,中咗COVID之後,有大量嘅時間去思考人生。响我最高燒嘅時候,我覺得內心都係平靜嘅,因為我聽到自己嘅心跳聲。

她再續指:「然後我就發現,原來最昂貴嘅係內心嘅平安。好返之後碌ig,咁邪有見到一個post “if it costs your peace it’s too expensive “,跟住內心湧起咗一份堅定。」

不想版別人動搖

不想被別人的意見左右的她,決定事前不跟任何人討論或尋求意見,信念堅定:「而我好憎交代任何嘢,因為我性格係俾人問多兩句就覺得你而家想講乜呀?你係咪懷疑我先?你想我點吖?尤其係!人生一啲比較大嘅決定拎出嚟討論,一定係有人俾意見,但佢會用佢套價值觀勸你諗清楚。」

然後她表示:「我試過太多次,所以到我真係有啲唔想動搖嘅想法嘅時候,我再熟嘅人都冇講,直到我做咗。」

對於未來的打算,麻利亦未想特別列出:「你問我有乜打算,我唔係响直昇機跳落嚟先知自己冇帶降落傘㗎嘛,但係點解要list一堆我要做嘅事,可能好豐富好精彩嘅,去證明我離開得好啱,或者我冇輸呢?我唔需要啱又唔需要贏,我要嘅係拎走一啲嘢,free返一啲嘢出嚟咋。」

冇人轉過工咩?

她坦言離職一事公開後,收到了各界的關心,甚至電話已被訊息轟炸到無電,但麻利指自己不希望成為大眾關注的對象,但連高層也關心到她的去向,似乎有責任需要現身交代:

你哋冇人轉過工咩?你哋冇經歷過分手但係覺得分手先啱鬆一口氣咩?做到有長期服務金牌呢件事震懾咗我好一陣子,我係變動星座,我居然响日常生活玩咁多嘢嚟呃自己我有變動,然後留响一個地方咁耐。until 呢個moment it doesn’t work anymore! 不過直到啲大粒佬都message我,我心諗咁真係要寫下,同埋希望唔會煩到公司同事們,我估已經煩咗,sorry sorry。

一向關心動物的她,在文末亦再次提及到,希望大家有時間看完千字文,能夠捐款到動物機構當是「買咗本雜誌食咗啲花生」。

麻利在個人社交平台發長文後,不少同事如少爺占、梁文禮、薛晉寧,以及圈中人C AllStar的On仔、王宗堯等都有留言關心。