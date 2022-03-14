【食用安全】洗潔精洗木砧板殘留化學物易發霉　專家：化學物也吃進肚

▲ 用洗潔精洗木砧板，容易殘留化學物，亦更易發霉。

疫情下，多了市民在家煮飯，但煮食前記得看看砧板有沒有發霉，否則隨時把霉菌吃進肚子裡！若清潔方法不當，也可能會把化學物質吞了。萬記砧板第三代負責人歐家亮指出，木砧板絕不能用洗潔精清洗，這做法「超錯」。他又教大家正確清潔不同材質的砧板，以及保養方法，避免發霉發臭。

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膠砧板比木砧板易發霉 刀坑易藏細菌污垢

歐家亮早前接受TOPick訪問時指，不少人用完砧板後沒有清潔及風乾，或是不經常使用，也會導致霉菌滋生。發霉主要原因是刀坑易藏細菌、污垢、積水，若清洗不當，久而久之，很易滋生細菌演變成發霉。

膠砧板則更易發霉，因為刀痕會永久殘留。使用木砧板情況好些，因為清洗砧板時，木材遇水會膨漲，令刀痕消失。若砧板發霉，他建議丟掉勿用。

勿用洗潔精洗木砧板 易發霉殘留化學物

不少人會用洗潔精，甚至用漂白水來清洗木砧板，歐家亮表示這做法「大錯特錯」。他解釋，木材會吸水，故也會吸入洗潔精及漂白水等化學物。

木砧板像吸水海綿，用洗潔精、漂白水洗，下次切東西會連這些物質吃進肚子裡！

若如此清潔，用家也有機會把洗潔精、漂白水吃進肚子裡。同時，這些化學物會腐蝕砧板的纖維，導致砧板更易發霉。

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清潔砧板方法

竹砧板、木砧板：

一般用檸檬、醋擦勻砧板的外表，然後用熱水燙，自然風乾即可。

清潔木砧板後，可以把油抹在砧板上，以形成保護，避免水分滲入，那就沒那麼容易爆裂，也沒那麼容易發霉。

膠砧板：

建議用漂白水或洗潔精清潔

每次用化學物清潔後，一定要用大量清水沖洗，否則會令砧板殘留化學物。

發霉砧板「急救」方法

歐家亮指，若砧板只是表面一點點由外而發的霉，建議用器具磨走表面的霉，再用檸檬及白醋清潔消毒，最後在砧板搽上食油；萬一霉是「由心而發」就沒補救辦法了，要整塊扔掉。

預防砧板龜裂貼士

歐家亮指，若不想竹砧板、木砧板太易龜裂，關鍵在於使用前要「開砧板」，方法如下：

「啤水」，不斷開水喉，直至砧板濕透。

若想直接浸木砧板，要用鹽水，而非清水。

「開砧板」後盡快用來煮餸。煮雞、豬、牛肉等肉類時，砧板沾了其油分，可滋潤砧板，令它不易爆裂。他建議，多用砧板切一些油分比較多的食物，又或每三個月為用砧板搽上食油，閒時在砧板上淋水，龜裂的問題會較少。

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他又指，有些人覺得將木砧板放在太陽下曬，能達至天然除菌、消毒之效；但其實曝曬會令砧板裂開，冬天時讓它吹強烈的北風也會出問題。

木材就好像人的皮膚，如果你不經常用來切食材，它吸收不到適當水分和油分，便會出現『皮膚乾燥』的問題。

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責任編輯：羅嘉欣