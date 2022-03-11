【口罩小姐】冠軍「浩南」傳授晉級秘訣　鄭伊琪：份人要夠真！

▲ 《口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪，分享晉級秘訣。

ViuTV宣布舉辦選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡擔任主持。

而去年舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》，分別由「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細細粒」馮寶欣奪得冠、亞及季軍。

為黑面平反

「浩南」鄭伊琪在選美中勇奪冠軍，首次參與真人騷節目的她憶起當日與好友一同參賽，最後卻剩下自己一人。

她說：「當中嘅得着除咗識到唔同朋友，仲遇到好多唔同挑戰⋯雖然有同好朋友一齊參加，但係比賽就係比賽，行到一半可能會得番自己一個繼續行，但係唔可以放棄。」

過程中亦學會在鏡頭前面對難題，如何應對的技巧，她更為被指黑面平反：「初時成日被觀眾誤以為我黑面......好多時都係因為唔熟習鏡頭，而冇做好面部表情管理，其實我只係可能思考緊。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

分享晉級秘笈

作為冠軍的鄭伊琪，她認為做每一件事都要做好準備而去接受挑戰，首要條件為守時，第二為要有獨特個人之處，笑言：「特別騎呢！大家睇過往海選表演都見到啲佳麗非常獨特之處，要人一下就會醒起你。」

至於晉級秘訣，她表示發揮個人優勢之餘，同時給予人驚喜：「每次都要畀到隊長同埋製作團隊驚喜，所謂嘅驚喜就係你好似份爆炸物咁，拆極都睇唔晒你啲內涵。」續說：「仲有樣嘢好重要嘅，就係份人要夠真！因為只要你唔夠真，網民都會搵得到你嘅蛛絲馬跡。」

【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選 ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】

最新影片推介：Jeremy專訪

拼命減肥 人生最瘦時刻

談到最難忘的部分，她認為海選及泳裝環節：「雖然之前參加過工展小姐，但作風完全唔同。因為表演完之後會見到ERROR輪流發問，有啲驚接唔到佢哋嘅問題。同埋我海選嘅時候係表演寵物傳心師，係扮寵物聲音，好驚出到街之後畀朋友睇到會好尷尬。」

而泳裝環節，因為怕上鏡肥胖，事前拼命減肥，這是其人生最瘦的時候：「當如果真係有機會入到八強嘅話，起碼都唔會太肥，因為上咗鏡就一世㗎啦。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

幕前工作不斷

當上《口罩小姐》冠軍後，鄭伊琪幕前工作接不停，包括代言人、拍廣告及拍電影，她亦感恩ViuTV給予不同的節目主持機會：「無論係真人騷、清淡抑或係綜藝節目。依家拍緊公司綜藝節目，係關於家庭真人騷。另外，準備緊一個關於飲食嘅新節目，嚟緊都會客串新劇，最緊要就係《尾二一屆口罩小姐選舉》可能會嘉賓主持出現一下，希望幫到新一屆嘅佳麗。」

記者：梁樂欣、馮雪怡