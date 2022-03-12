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【MIRROR成員】Edan +Jeremy+Tiger齊話好想返工　Edan爆MIRROR正籌備演唱會

娛樂 11:20 2022/03/12

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Edan +Jeremy+Tiger 指很想盡快復工 。

人氣組合MIRROR成員Edan（呂爵安）、Jeremy（李駿傑）及Tiger（邱傲然）與粉絲留家防疫，在昨晚（3月11日）齊齊開Live，大談最近動向。

在直播中，Edan首先力sell好兄弟Jeremy的新歌《半》，提議Jeremy改名做half，之後又開始將自己的歌曲改成英文名，例如將《一表人才》改成one cousin man talent，發揮其搞笑本色。連Tiger終忍唔着問Edan邊間大學畢業。

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因疫情關係 工作延遲

Jeremy講到《半》這首唱推出，感到非常開心，並透露用了4個多月時間籌備，全程都很緊張。Edan又指原來歌曲叫《i can't breathe》，但他認為太不相關，故提議改名，最後由魯生出手改成《半》。

由於疫情關係，Edan、Jeremy和Tiger都表示拍攝工作受到影響，Edan指本身二月時會推出新歌，但由於疫情關係未能拍攝MV，所以只能延遲，他希望三月尾可以推出。Tiger亦指本身要接拍拳擊的劇集，同樣因疫情關係，要延遲開拍，並表示角色不需操大隻。

抗疫生活

留家抗疫期間，大家都表示生活十分頹，Edan在家除打機亦有追看韓劇《少年法庭》以及節目《單身即地獄》和不停睡。Edan又笑指太喜歡工作，故希望能盡快開工 。

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MIRROR正為演唱會準備

整個直播最令鏡粉興奮莫過於是Edan爆MIRROR正為演唱會準備，他指大家早前第一次透過zoom開會，各自成員透露有甚麼東西想做，3人都表示對演唱會十分期待。

另外，Edan亦提到早前被花姐公開追他交功課一事，原來花姐要求他每天讀報紙訓練咬字，又指花姐非常認真，會仔細聽他每隻字的讀音，並即時作出糾正，Edan稱感到受寵若驚。

撰文 : TOPick柴犬出動

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