【投選美女】網民辦「前夫最愛十大靚女選舉」　花姐擊敗COLLOR等一眾女神奪冠

▲ 網民辦「前夫最愛十大靚女選舉」，花姐擊敗旗下藝人成票王。

美國網站TC Candler近日舉行新一屆「全球百大俊男美女排行」，香港方面也不輸蝕，有網民在女團COLLAR的粉絲群組「前夫反擊關注組」舉辦《前夫最愛十大靚女選舉》。

入圍候選除COLLAR的8名成員外，還有多名「本地薑」女神入圍。賽果令人頗意外，竟由新一代「金牌經理人」花姐（黃慧君）撃敗一眾女神當選票后！

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前夫選最愛十大靚女

女團COLLAR的粉絲「前夫」在網上開設「前夫反擊關注組」的群組，在昨日（3月15日），該群組成員舉辦「前夫百大靚女選舉」，由群組成員提名候選人，而COLLAR的8位成員阿Day（許軼）、Ivy So（蘇雅琳）、Candy（王家晴）、Marf（邱彥筒）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Gao（沈貞巧）、SumLing（李芯駖）順理成章自動入選。

最後有30位候選人成功入圍，舉行選舉的網友則稍改規矩，在30名候選人中選10位成為「前夫最愛十大靚女」，只要網民於候選人的照片中按「心心」，每人投票次數不限，投票活動於今日（3月16日）中午截止。

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▲ 少女時代的花姐。（instagram圖片）

ViuTV藝人佔多數

入圍的除COLLAR全員外，還有ViuTV旗下藝人Shirley（沈殷怡）與娟姐（練美娟），《全民造星IV》參賽者咖哩（黃雅慧）、3妹（郭嘉盈）、阿蛋（黃詠霖）、Mei Mei（曾美欣）、Elka（鄭芷淇）、Natalie（何榛綦）、Sica（何洛瑤）、Yoyo（葛綽瑤）。

另有「試當真」成員Jessica（陳苡臻）、吳家忻（Kayan9896）。以及還有「Dee姐」Isabella（陳海寧）、Stephy（鄧麗欣）、Sofiee（吳海昕）、Hillary（劉沛蘅）、歌手陳凱詠（Jace）、「ATV一姐」阿儀（薛影儀）等。

樂壇天后鄭秀文與花姐同齡，二人成為當中年齡最大候選人。即當中絕大部份入選人士為ViuTV藝人或與ViuTV常合作的藝人，而名單當中沒有TVB藝人。

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Day與Ivy So人氣強

在截止投票後，雖然舉行選舉的網友未正式整合票數，但由於票數公開，其中新一代「金牌經理人」花姐擊敗了一眾旗下蓋人與女神，獲得1800多票成為今次選舉中的票后！

緊接其後，就是獲得1300多票的阿Day以及獲得1200多票的Ivy So。

另外，COLLAR成員Candy、SumLing，以及ViuTV藝人Shirley Shum、歌手Stephy、Hillary以及試當真Jessica與Kayan9896票數在眾多候選人中領先，成為花姐以外的十強人馬。

不過因為此選舉不是設有一個具系統的投票程式，所以網民就算過了今日中午截止時間，仍可直接在心儀女神相片畀like，因此令票數一直有變。以下票數以今日中午截止時間為準：

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