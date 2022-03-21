【洗菜方法】7成蔬菜殘留農藥長期吃可致中毒　專家教洗菜貼士去蟲去農藥

▲ 有調查指出，逾7成蔬菜殘留除害劑，專家教清洗蔬菜方法去蟲去農藥。

本港第五波疫情持續嚴峻，不少民眾居家抗疫，在家煮飯，洗菜時最怕見到菜蟲，又怕把農藥吃進肚子裡？早前有機構調查發現，本港街市有逾7成蔬菜含有除害劑殘餘，若長期攝入可致急性中毒，損害身體各器官。TOPick綜合專家的意見，講解西蘭花、菜心、菠菜等不同蔬菜的清洗方法，去除蟲卵、幼蟲以及殘留的農藥。

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長期攝入除害劑可致中毒

香港浸會大學香港有機資源中心去年發表調查報告指，2020年尾從港九新界18區濕街市等商戶收集56個蔬菜樣本進行測試，包括菜心、白菜及羽衣甘藍。結果，41個樣本被驗出含不同除害劑殘餘，當中24個均為自稱本地有機蔬菜樣本。香港有機資源中心總監黃煥忠表示，若「日日食」及大量攝取除害劑或會引致中毒，出現噁心、頭暈、肌肉無力等症狀，嚴重者更會昏迷、死亡。

其中，一款本地非有機羽衣甘藍被驗出除害劑「啶蟲脒」（Acetamiprid）含量超標6.6倍。啶蟲脒屬低毒性，對人體皮膚有明顯刺激，所導致的急性中毒多因誤服引起；毒素可經皮膚、黏膜、呼吸道、消化道侵人人體然後迅速分佈到全身各器官，造成不同程度的損害。

黃煥忠提醒市民，徹底清洗及煮熟蔬菜能去除大部份農藥。至於羽衣甘藍普遍會生吃，多用於製作沙律及各式飲品，建議市民食用前最少浸水15分鐘及輕刷表面。

去除蔬菜殘留農藥的方法

台灣大學農業化學系教授顏瑞泓在《正確洗菜擺脫農藥陰影》一書中指出，清水沖洗的蔬果效果最好，清洗方法如下：

普通蔬菜類︰譬如菜心、芥蘭、白菜等，先摘除根部，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗2至3遍。

包菜類︰譬如椰菜，先摘除外面一層菜葉，然後將餘下的葉片逐一剝下；泡水10至20分鐘，再於流水下單片清洗。

花菜類︰譬如西蘭花，先分成小株，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗。

瓜果類︰譬如苦瓜，用軟毛刷。

瓜蒂凹陷類︰譬如青瓜，先切掉瓜蒂，再泡，再洗。

根莖類︰譬如紅菜頭，先清洗，再削皮。

豆莢類︰譬如四季豆，先浸泡10至20分鐘，之後再沖洗。

另外，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在當地節目《健康2.0》中亦曾分享洗菜貼士。

椰菜：切開一半後，剝鬆菜葉，就可讓水流進去。第1次、第2次清洗時，盛滿水後，簡單涮洗蔬菜。第3次則把蔬菜浸泡流動水中，水流不必太大，浸泡約12至15分鐘，讓農藥慢慢流出來。

三色椒：蒂頭較易殘留農藥，用軟毛刷或洗臉刷刷乾淨蒂頭。

粟米：摘除葉子後，用軟毛刷刷洗即可。

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西蘭花用鹽水洗可去蟲？

信和酒店集團行政總廚賴正成師傅早前受訪指，西蘭花體積較大，結構複雜，容易藏有幼蟲，可用以下方法清除：

把西蘭花切成一小朵再洗，把莖部切成小塊。

在水中加入1至2茶匙鹽，浸泡西蘭花。

大概最少要浸10分鐘，幼蟲會自然走出來，浮於水面。

10分鐘後，把西蘭花撈起，倒走浸泡的鹽水。

因西蘭花浸泡鹽水後會有鹹味，故烹煮前須再用水徹底沖洗一次。

用米水、小蘇打粉洗菜可以嗎？

不過，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈則不建議用米水、小蘇打粉、醋、鹽這種東西洗蔬菜，原因如下：

洗米水：米可能殘留農藥、蟲卵，若把蔬菜浸泡其中，，反而可能洗不乾淨。

小蘇打粉：農藥都是複合型，在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到鹼性農藥，愈洗愈糟糕。

醋：在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到酸性農藥。則會更難清洗。

鹽：雖然鹽可以讓蟲卵、蛀蟲更易掉落，但同時亦會減低水的清潔力。有農業藥物毒物試驗所發現，若用鹽洗菜，反而更易令農藥進入蔬果裡面。

食全中心：不建議用配方洗滌劑清洗

本港食物安全中心則建議以下方法清洗蔬果：

用流動的清水徹底沖洗蔬菜。

如適合，用清潔的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面及縫隙中的污垢和其他物質（包括除害劑和污染物）。

不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等清洗蔬菜。

用清水浸泡及焯菜可有效去除污垢和減少除害劑殘餘，但由於在處理過程中會導致營養素流失，故不再認為是必要採用的措施。

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責任編輯：羅嘉欣