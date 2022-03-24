【居屋2022】新居屋申請7時截表　房委會收表24.2萬份超額26倍

▲ 居屋申請今日截表。（陳靜儀攝）

新一期居屋7個新屋苑共8,926伙，今晚（24日）7時已經截表。房委會表示，截至下午5時，居屋累計收表24.2萬份，超額認購逾26倍。

房委會正推售7個新屋苑共8,926伙，包括近年罕見的港島海景新盤北角驥華苑，九龍區有土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，全以市價51折推售，屬近年折讓最大，售價約由124萬至531萬元不等。

截至今午5時，樂富房委會客務中心累計派出約共3.43萬份申請表，並累計收到約共2.6萬份居屋/白居二紙本申請表。在網上申請方面，房委會累計收到約21.6萬份居屋申請表。

這批新盤料今年第二季攪珠，第四季揀樓。其中驥華苑比鄰私樓項目「海璇」，折後平均呎價約9,950元創居屋新高，預料享有海景的中高層及大單位呎價勢破萬元。今期的綠白表配額維持四六比；白表家庭入息限額6.6萬元，資產上限185萬元，單身減半。配額方面，「家有長者」有2,700個，一人申請900個。

白居二方面，房委會最新收表10.6萬份。

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記者：吳卓峰