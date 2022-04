【求婚成功】陳安立向林希靈求婚成功 　Brian揭求婚蝦碌事：用餘生慢慢再説

前TVB「東張女神」林希靈和ViuTV小生陳安立(Brian)結婚!陳安立在個人社交平台宣布求婚成功,將迎娶女友林希靈,可喜可賀!

相戀4年多的林希靈和陳安立一直都恩愛非常,二人除情侶檔開店外,亦曾一起拍廣告。

林希靈於個人社交平台貼出與男友的合照,並寫道:

‘When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible’

12點正,新一年,

你突然拎起手機自拍,

問我有咩願望.

我:身體健康。

你:仲有呢仲有呢?

我:世界和平囉!

你擘大個口呆左,

呢個樣足夠我回味很多年。

我最好的朋友,

餘生請多多指教♥️

@bluebanana8