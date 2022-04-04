【求婚成功】陳安立向林希靈求婚成功 　Brian揭求婚蝦碌事：用餘生慢慢再説

▲ 陳安立宣佈向林希靈求婚成功。

前TVB「東張女神」林希靈和ViuTV小生陳安立（Brian）結婚！陳安立在個人社交平台宣布求婚成功，將迎娶女友林希靈，可喜可賀！

相戀4年多的林希靈和陳安立一直都恩愛非常，二人除情侶檔開店外，亦曾一起拍廣告。

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林希靈於個人社交平台貼出與男友的合照，並寫道：

‘When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible’ 12點正，新一年， 你突然拎起手機自拍， 問我有咩願望. 我：身體健康。 你：仲有呢仲有呢？ 我：世界和平囉！ 你擘大個口呆左， 呢個樣足夠我回味很多年。 我最好的朋友， 餘生請多多指教♥️ @bluebanana8

▲ （IG圖片）

陳安立亦同步發帖文說：

‘They said when you meet the love of your life,time stops. And that's true. What they don't tell you is that once time starts again, it moves extra fast to catch up.’ -Big Fish 求婚時候， 我邊拿著手機， 邊説著情深説話。 一直以為有錄影， 卻原來從沒有Roll機。 無辦法，唯有用餘生慢慢再説。 #letsgetmarried

▲ （IG圖片）

絕世好男友

林希靈曾於TOPick專訪中大讚男友：「他（男友）很好，非常遷就別人，大家意見不一時，一般都會讓我作決定，他會投降。我們很少吵架，在開始爭執前他便會說：『Sorry、不好意思』，然後便走了。」

提到Brian時，希靈的臉上總帶着甜笑，她覺得：「兩個人相處最重要是信任，我們很支持大家，無論大家有任何決定，都會盲撐大家。」

她續指：「其實你的決定都是想身邊人支持你，令你更有信心更有自信。如果是愛錫另一半的話，我覺得就是信任及理智，有時情侶間拍拖就會失去理智，對着另一半時的情緒起伏會較大。最重要是互相尊重、講道理，他其實很講道理，都很蹤容我。」

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希靈直言喜歡Brian為人正直，「雖然這樣說很老土，但我覺得一個正直的人是不會行差踏錯，且對身邊人好。他很和善及正直，其思想是現今世代很少有的。」她又大讚男友靚仔，笑言自己是「外貌協會」。

希靈笑謂不知道Brian喜歡自己甚麼：「我並非很優秀，他說我搞笑，亦說過喜歡我嘈吵。可能他的生活很苦悶，需要一些搞笑的人為他沖喜。」