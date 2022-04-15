【若善健談】談病說痛 : 重新認識疼痛

每個人都經歷過各種疼痛的煎熬，但未必知道痛感是一種由身體自然產生的防衛機制，提示我們遠離危險。痛感除了因傷患引起，亦是很多疾病中常見的病徵，如盲腸炎的痛楚後期多集中在右下腹，疼痛的感覺能引起我們的注意，有助發現身體潛在的問題及早治療。其後隨著醫學發展，發現原來疼痛自身亦可以是一種慢性疾病。舉例說，曾骨折的地方已經癒合，但身體誤將不同的刺激轉變成痛楚訊號，使患者持續感受到痛楚，並影響生活作息和情緒。



以時間分類，痛症可分為急性和慢性。急性痛症持續時間一般較短，可能持續數星期甚至數月不等，而慢性痛症一般被界定為三個月或以上的間歇或持續痛楚。處理急性痛症的焦點主要放在痛楚的根本成因，痛感一般在患處復原後隨之消退。然而，慢性痛症除了要處理持續的痛楚，患者亦需應對由長期痛症引致的生理、心理和社交問題。



痛症除了分急性及慢性，痛又可分三類：第一類是神經痛，是由於神經系統受損或病變而造成的長期痛楚，如生蛇後神經組織受損引致的疼痛；第二類是感官痛，是身體器官或組織因受損或發炎引致的痛楚，亦可理解為皮肉之痛；第三類是器官痛，是無法明確指出位置的內臟式疼痛。現時，針對神經痛和感官痛都有不同的治療方案。治療神經痛的目的，除了要處理根本成因外，主要是減低神經系統的敏感度，如利用口服藥及脈衝射頻。有需要時，甚至會使用脊椎神經刺激器去抑制由患處傳送至腦部的疼痛訊號，從而減輕痛楚。另一方面，治療感官痛主要是針對痛的成因進行治療，如骨骼或關節發炎，有需要時或會採用再生療法去處理受損組織。



高濃度血小板血漿治療（PRP）是其中一種較常用、較安全的再生療法，從患者身上抽取出血小板，再注射到疼痛勞損的部位，促進組織生長。血小板除了止血外，亦會釋放生長因子，促進組織癒合，達到修復患處和抗發炎的功效，以解決疼痛問題。處理慢性疼痛的方法還有很多，若現時的治療效果未如理想，患者亦可考慮進行神經消融術，以減輕患處痛楚。



長期痛症可能持續存在，對患者的情緒和生活質素造成嚴重影響。如長期痛症找不到原因，或對一般治療，如藥物﹑物理治療等沒有反應，患者可考慮到疼痛醫學專科求診，找出痛楚原因及訂出最合適的治療方案。



撰文: 李旭明醫生

疼痛醫學專科