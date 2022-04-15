【相愛很難】陳慧敏透露與危地馬拉P先生分手半年　Vivian：過去都是孽緣 

▲ 陳慧敏與P先生已分手。

歌手陳慧敏（Vivian）最近由澳門來港宣傳她的新歌《泰姬》，原來這首歌是她於2019年尾到印度旅遊時，看着泰姬陵而創作。

Vivian表示當地很多人十分崇拜這個建築物的愛情故事，皆因背後內藏着悲傷的故事，對她而言有很大的衝擊。她接受傳媒訪問時更透露與來自 的P先生已分手半年。

雖然二人分開，但她仍指他們還有聯絡，保持着友情以上戀人未滿的關係：「我哋一齊時候一直都希望大家開心，呢種緣份好難得，都唔想太過束縛，因為我哋兩個都係好漂泊嘅人生。」

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從不後悔有過這段情

由於對方身在土耳其，亦因疫情關係Vivian有想過是否要一個穩定的狀態才適合自己，故她曾與P先生討論過這個問題，但在疫情下真的不易作決定：「我冇辦法飛咗好容易返嚟，我哋隔咗成2年冇見，大家覺得如果用呢個關係去綁住對方，覺得係一種壓力，咁依家大家關係仲係開心，好似朋友咁傾偈。」

她續指即使以後大家再沒機會見面，這段關係都是美好和美麗，皆因二人當時只靠傾電話而維繫了一年多的感覺，令她覺得很神奇，亦不覺有遺憾。

▲ 愛得情深。

5段戀情都是孽緣

過去她有5段戀情，但她笑言自己有很多孽緣，現時會反省是否自己有問題：「我有好多轟烈過程嘅愛情經歷，但都唔完整，我都諗係咪自己嘅問題，喺咪對愛情嘅睇法、諗得太過完美。我每段關係都好長時間同深刻，有段仲去到談婚論嫁嘅階段，我覺得每段情自己都付出好多努力，但係咪自己嘅想法或者行為都要改善呢？」

與P先生一見鍾情

Vivian於2019年宣布在其100天獨遊旅程中，在土耳其的終點上遇到P先生，隨後二人一見鍾情，更發展異地戀。即使當時家人反對，感情不被看好，惟她仍表示幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要，勇敢愛一次。

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