【自許紀錄】許廷鏗預售黑膠唱片連結有心人　Alfred：現今最難求的互相關愛

▲ 許廷鏗（Alfred）以與別不同的方式預售個人第十二張唱片《2021》。

許廷鏗（Alfred）將於今年生日（4月29日）推出個人第12張唱片《2021》，《2021》的首輪預售活動為前所未有的出售方式，Alfred的歌迷需要在心水號碼內分享自己的故事，才有機會參與預售。

然而，許廷鏗新碟的預售活動困難重重，不過Alfred仍然認為自己是一個幸運的人，在逆境下能夠連結很多有心人。

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Alfred自2009年參加TVB舉辦的《超級巨聲》後入行，踏上歌手之路的他先後簽約星煥國際、星夢娛樂及華納唱片，直至去年回復獨立歌手身份，且創立個人唱片公司「自許紀錄」。

第一次

入行12年的Alfred於去年開始重新出發，第一次當老闆、第一次推出黑膠唱片，就連唱片的首輪預售方式也是樂壇史上的第一次，為樂迷帶來不少驚喜和新鮮感。

Alfred跟TOPick說：「雖然這張唱片是我的第12張個人大碟，湊巧地是我自己的公司——自許紀錄的第一隻推出的產品，我經常會想如何令這件事情有更多紀念價值。」

他續指：「追溯至我以前買碟，我也是鐳射CD的年代出生，但如果要追溯至源頭，所有我們在聽的音樂的載體，無論是CD、MD，甚至往後的MP3，其實最原始的就是黑膠唱片，所以作為自許紀錄的開初，用最原始的黑膠唱片會別具意義。」

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限定的意義

《2021》會推出總數量1231隻唱片，而首輪限定預購數量為366隻，首輪限定編碼的366個數字都是跟日期有關的編碼（即：0101-0131; 0201-0229; 0301-0331; 0401-0430; 0501-0531; 0601-0630; 0701-0731; 0801-0831; 0901-0930; 1001-1031; 1101-1130; 1201-1231; 共366個）。

Alfred分享最初的意念，「這張唱片名為《2021》，其實2021年我們經過了365日，每一日其實都有不同的事情發生，亦都對不同的樂迷來說會有不同的意義。既然會成為獨立的Coding，不如將這些獨立的Coding變成為可以讓有心的朋友，或是號碼對他們有特別意義的朋友，希望盡可能去到他們的手上。」

他謂：「這是我們本身創作的意念，當得到這隻黑膠的朋友，會覺得是送給他的一份禮物，這是我們創作的原位。」

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屢遇難關

首次使用這種非一般的預售方式屢遇困難，電腦技術問題以致推出帖文時有延誤，而部分歌迷更捲入買Like風波，增添了Alfred和團隊的煩惱。

Alfred坦言：「首先要多謝大家的投入度，我也有少許估計不到大家的熱烈程度。當然，跟我們原先的想法有別，亦遇上不同的難關，要盡可能地保持着這件事的性質，希望將唱片交到有心人手上，這是我至今仍然捉緊著的宗旨。」

他表示：「遇上的難題是沒有預料，但同一時間就算遇上這些難關，我都覺得是創作必經的一些路。所以，我們希望可以找到方法，不能說是萬全的，但希望可以是盡善盡美的。」

▲ 《2021》唱片封套。（IG圖片）

感謝有心人

Alfred由衷答謝樂迷，「我必須多謝有心去參與這件事的朋友，有點受寵若驚，大家對這事的踴躍度。但亦令我這張唱片的意義更大，這數天收到很多不同的留言，感受到用心的程度，這件事是令我真的很感動，這也是整張唱片的意思，無論在多壞的環境或幾多控制不到的事情下，我們也希望以最澄明的心去找到有心人跟他們聯繫。」

他感恩道：「多謝大家的投入，因為我真的看見很多很用心的朋友，我覺得我是一個很幸運的人，可以有此機會在這時勢有機會連結到這麼多有心人，希望可以盡快將唱片送到有心人手上。」

▲ （IG圖片）

Alfred於社交平台亦有分享個人感受，

【 自 詡 紀 錄 】 / 勇 敢 得 我 自 許 · 或 許 也 可 自 詡 / 做 一 個 沒 人 做 過 的 創 舉 / 確 實 需 要 無 比 強 大 心 臟 / / 從 發 佈 初 段 的 密 度 問 題 / 要 找 尋 專 業 人 士 的 協 助 / 之 後 延 伸 到 爭 like 白 熱 化 / 到 後 來 收 到 不 同 的 投 訴 / / 不 瞞 大 家 坦 白 說 「心 很 累」 / 但 也 就 是 這 樣 才 顯 得 出 / 有 很 多 真 心 付 出 的 同 盟 / 去 默 默 為 維 持 生 態 堅 持 / / 這 段 時 間 讓 我 可 撐 著 的 / 大 家 為 一 日 一 黑 膠 企 劃 / 在 網 絡 世 界 肯 拿 出 真 心 / 投 放 著 自 己 最 真 實 故 事 / / 最 感 動 我 們 的 意 外 收 穫 / 有 心 人 就 算 不 是 最 多 like / 坦 白 分 享 讓 身 邊 人 知 道 / 發 現 原 來 有 人 在 意 自 己 / / 無 心 插 柳 卻 得 到 最 寶 貴 / 現 今 最 難 求 的 互 相 關 愛 / 就 算 素 未 謀 面 也 能 關 心 / 人 間 有 愛 彰 顯 唱 片 意 義 / / 2021 的 不 安 我 們 都 走 過 / 2022 的 走 向 我 們 可 選 擇 / 希 望 建 立 一 個 小 烏 托 邦 / 讓 您 得 到 被 看 見 的 機 會 / / 終 於 完 成 了 這 一 個 創 舉 / 往 後 還 需 要 更 多 的 堅 持 / 當 準 備 好 的 時 候 會 公 佈 / 盡 心 盡 力 去 回 應 你 素 願 / / 首 輪 限 定 日 子 預 購 程 序 / 結 果 請 留 意 @alf_records / 給 予 一 點 時 間 空 間 處 理 / 會 聯 絡 各 位 對 應 參 加 者 / #一日一黑膠企劃

記者：梁樂欣