【澳門疫情】廣東往澳門檢測證明今起放寬至72小時　下月8日起入境者核酸檢測須自費

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澳門應變協調中心昨天（25日）表示，自今日凌晨零時起，由廣東省經珠澳口岸或水路入境的人士，須持採樣日後72小時內核酸檢測陰性證明。未持有上述證明的非澳門居民可被拒絕入境，澳門居民則須立即接受核酸檢測；而離境前往廣東的人士維持須出示7天內核酸檢測陰性證明的要求。其他出入境防疫要求不變。

應變協調中心表示，當前各地疫情嚴峻複雜，再次呼籲所有居民、外僱和旅客，堅持戴口罩、勤洗手、不聚集，跨境人士遵從點對點出行原則，不去人多的場所，不要參加聚集性活動；未接種或未完成加強劑接種的人士儘快接種。

另外，當地又稱，5月8日零時後入境，並因外國、香港特別行政區、台灣地區及在入境時已由新型冠狀病毒感染公佈的內地風險地區入境而須接受醫學觀察的人士，在任何醫學觀察酒店接受醫學觀察期間的新冠病毒核酸檢測實施用者自付。

現時醫學觀察酒店的核酸檢測採樣服務由受衛生局判給的非政府檢測機構提供，由於上門採樣耗費更多的人力資源，且需要單樣檢測，每人每次收費澳門元250元。由外國、香港特別行政區、台灣地區入境者，須接受8次核酸檢測，總費用為澳門元2000元，而由內地風險地區入境者，須接受5次核酸檢測，總費用為澳門元1250元。相關人士登上前來澳門的飛機、船隻或車輛時，除須預訂醫學觀察酒店外，還須提前上網支付核酸檢測套餐費用，並須出示相關的確認短訊方可登上前來澳門的飛機、車輛或船隻。



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責任編輯：余思嵐