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【抗疫支援】恒隆撥款600萬元支持方艙醫院營運　送一萬個抗疫包予確診者

社會 16:14 2022/04/25

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恒隆捐贈10,000 個「抗疫愛心包」予方艙醫院及社會上有需要人士。（恒隆地產提供圖片）

恒隆地產早前透過「恒隆抗疫基金 2.0」撥款600萬元支持香港方艙醫院的營運。恒隆地產行政總裁盧韋柏早前到訪位於元朗的潭尾方艙醫院，將一萬個「抗疫愛心包」轉交保安局局長鄧炳強，再由紀律部隊義工服務隊派發給正在方艙醫院接受隔離和治療的 確診者及社會上有需要人士，向他們送上親切的慰問及支援。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，希望透過『抗疫愛心包』為入住方艙醫院接受隔離治療的確診患者加油打氣。他又感謝紀律部隊義工服務隊協助包裝及分發的工作，體現同心抗疫的精神。

保安局局長鄧炳強亦感謝恒隆對防疫、抗疫工作的全力支持，指物資將於第一時間已發放給方艙醫院內的確診患者及有需要的人士。

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責任編輯：郭詩詩

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