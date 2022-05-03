【傑出學生】李皓晴獲教大校長嘉許狀　未計劃退役盼繼續進修

▲ 東京奧運乒乓球女子團體銅牌得主李皓晴。（資料圖片）

東京奧運乒乓球女子團體銅牌得主李皓晴，正於教大就讀健康教育榮譽學士2年級，今年取得「體育」組別的校長嘉許狀。闊別校園多年，她說一開始上課面對很多挑戰，慢慢適應校園生活後，有感生活更充實，亦學習到很多新知識。她暫未計劃退役，仍想參與下一屆奧運，亦計劃日後繼續進修，目標是可投身教育領域或成為教練。

現年29歲的李皓晴，自15歲成為全職運動員。相隔多年再重回校園，她說初時感到不習慣︰

返學要坐定定3個鐘，係極大挑戰，一開始好唔適應，成日坐到腰酸骨痛。上堂時間係夜晚，通常練完波先上堂，都好辛苦。

她說後來慢慢適應，認為上學令她生活充實了許多，更接觸到不同學科的知識，她對生物、心理健康方面的學科特別有興趣，認為可以了解更多人體結構，有助她面對心理上的問題︰「打波會因為心理情況影響發揮，呢啲學科可以睇吓點解決心理上問題。」

李皓晴一周有3日要上學，她形容不算特別忙，每日練習後都有時間溫習。她提及教大為她提供很多支援，包括配合比賽時間，讓她可預先錄音做課堂滙報；有時到外國參賽，因時差問題不能上課，教師都會錄起課堂情況，讓她可追趕進度。她認為，上學是利用自己的空餘時間，與做運動員並不衝突，最重要是做好時間分配。

李皓晴又說，想參與下屆奧運，暫未計劃退役。她期望兩年內可順利完成學士課程，畢業後會繼續進修，目標可以踏足教育領域或成為教練︰

可以親身將自己嘅經歷、經驗傳授下一代，我覺得係好有意義嘅事。

教大自2010年開始成立「校長嘉許計畫」，表揚在5個學術以外範疇有卓越成績的學生，包括「藝術及文化」、「社會服務」、「領袖才能」、「體育」及「創新與科技」。本年度共有7名學生獲頒「校長嘉許狀」及「校長表揚狀」，其中一名得主為教大2年級學生楊文謙，他熱愛發明並已擁有5項智能產品專利，包括「無人機降落傘」、「智能充氣救生衣」等，期望畢業後可以成立初創公司，將其發明的產品推出市場。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴