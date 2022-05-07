【原諒賤男】鍾麗淇罕有談與梁榮忠8年情　再見亦是朋友：每樣嘢都係整定

鍾麗淇（Margaret）任港台節目《舊日的足跡》嘉賓，在2010年與中意混血兒Nardone Ruggero結婚的鍾麗淇謂，與丈夫已有老夫老妻的感覺。

現年45歲的她在節目回想當年回復單身後，本來對愛情存有恐懼，又認為自己30歲已很老。在朋友勸她不要把自己收起來結果一年多後，她在蘭桂坊見到現時的丈夫：「第一眼我以為佢比我年輕，我未必接受到。」

鍾麗淇續回憶說：「朋友搶了嘅身份証嚟睇，佢真係大過我，我哋開始拍拖，佢好幽默、老實，我好信任佢。當時我媽媽已經病重，佢一直都 想我結婚生仔，我做到……我結婚斟茶畀佢要倒入胃喉。喺教堂行婚禮，媽媽喺輪椅度觀禮，係好溫馨嘅回憶。」

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講開大台原因

說到感情事，當年鍾麗淇與梁榮忠拍拖8年，本來被視為最佳情侶，可是在2005年，梁榮忠卻被揭出軌與朱慧敏「車震」。

之後鍾麗淇鮮有提及與梁榮忠的8年情，她亦於2008年離開TVB，外間認為她是不想再見對方。她在節目解釋當日離開大台與梁榮忠無關，指自己本來對工作充滿熱誠，但當時流行「飛紙仔」，對她是很大的挑戰。

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再見亦是朋友

因為「飛紙仔」令她演出時不明白劇情，覺得沒趣所以才離開公司。對於前度，她表示：「完全冇hurt feeling，生日都會互相WhatsApp ，每樣嘢都係整定，事情發生之後，試過想補救，但其實唔可以勉強，我決定要向前行。」

鍾麗淇豁達說：「我唔會怪佢，亦唔會覺得佢做錯事，呢條係佢嘅路，但選擇就係分開行……咁樣我會覺得舒服啲，我唔知佢嘅感覺，我要行自己嘅路。再見亦是朋友，我當佢係朋友，有乜嘢需要我會盡幫，不過就從未試過。我唔會block咗佢，因為我覺得佢唔係壞人，佢係一個好人。」