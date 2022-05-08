【母親節】曾剖白未試過同媽媽講「我愛你」 森美母親節曬童年合照：多謝媽咪

▲ 森美曬學生年代與母親合照，祝媽媽母親節快樂！

今日是母親節，森美在個人社交網站facebook上張貼自己學生時代與母親的合照，公開祝媽媽母親節快樂。森美揶揄自己難教，但自己有今日要多謝媽媽，他更自曝昨日已提早跟媽媽慶祝母親節，但忘記給媽媽一個吻，因此今日補回，相當窩心。

森美早上在fb上發帖，並張貼一張自己身穿校服與媽媽的合照，他寫道：

母親節快樂

一睇我嗰陣時個樣就知我難教啦

我有今日

多謝媽咪

尋日預早慶祝

今日公開再祝母親快樂健康！！！

Sorry. 媽！尋晚唔記得kiss你！！

補番！！！！hehe....

大批網民留言祝森美媽媽母親節快樂，也有人聚焦於森美學生年代的樣子，當年他戴上眼鏡，一臉正經，有人留言指「完全認不出是大哥森美」。也有人認同森美的說法，「以前嘅你, 簡直想兜巴星埋去, 大哥果然厲害。 媽媽仲咁氣定神閑，真是要講聲母親節快樂！」

最新影片推介：

曾剖白從未試過對媽媽說「我愛你」

森美口才了得，給外界的印象更是好老公、好爸爸，好兒子，其實森美都曾經從未試過對媽媽說聲「我愛你」。森美早前接拍某廣告時剖白自己與父母的關係，坦言自己一直都未試過同媽媽說聲「我愛你」, 也未曾攬過媽媽、 錫過媽媽。

越做得人地啊爸耐先至發現到，原來自己對啊爸啊媽嘅表達係咁唔夠！

他指，向來只係會對自己嘅仔女表達，有幾緊張他們會同她們講，但不知道甚麼原因，對啊爸啊媽有幾幾張，就好似永遠都講唔出口。

當仔女大到咁上下，佢哋開始有自己嘅生活，開始離開我去搵佢哋嘅天地，嗰種失落，令我體會到阿爸阿媽嘅心情，令我終於明白到自己畀阿爸阿媽嘅愛原來唔夠。

責任編輯：王明芳