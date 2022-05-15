【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】

▲ 林希靈（Agnes）和陳安立（Brian）一起放閃！

林希靈（Agnes）和陳安立（Brian）從一程升降機的相遇開始互相認識，拍拖約5年至今年底將結為夫婦，Agnes和Brian一同步入人生另一階段。

林希靈和陳安立接受TOPick的愛情學考試，考驗二人的默契及對對方的了解，二人又回顧初次見面和約會的甜蜜點滴，大放閃光彈！

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林：林希靈；陳：陳安立

初見

記：第一次見面的情況如何？

林：我首數次出來做訪問時便看見他，心想「咦！這不就是那個運動仔仔嗎？」，記得是公益金活動來。

陳：我還記得是公益金便服日，整個活動也沒說太多話，活動結束後一起乘電梯。

林：恰巧離開時同一部電梯。

陳：我這些Gentleman來，當然跟美女打招呼，跟她說「我有看你的節目」。

林：他是吹水精來的，在電梯內失廿多樓落至地下，他也要說自己看過《Think Big》，有少許尷尬，有個靚仔說自己看過《Think Big》，實在是有少許Crazy。

陳：我們就是在廿多樓至地下的電梯內結識的。

林：之後我們便成為網友。

陳：未有女朋友的朋友想追女仔，其實一程電梯的時間便已足夠。

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初次約會

記：第一次約會是怎樣？

林：我們的First Date是去看棟篤笑，去看他的朋友。

陳：我覺得都是很好的選擇來的，如果有個女生首次約會便願意跟你去看棟篤笑，而她又會笑及享受其中。

林：那是因為別人說得好笑，但不尷尬的，如果看畢後發現大家不合拍，便可以早點分開。吃一餐飯需要坐很久，他問我看不看的時候，我覺得都OK的，進退都容易。

陳：進可攻退可守。

▲ （陳詠琪 攝）

表明心跡

記：是誰表白？

陳：應該我先表白。

林：也是的，但他也是十拿九穩的情況下表白。

陳：是的。

林：所有在他掌握內。

陳：所有都在我掌握之中，欲擒先縱。

林：叻仔！

▲ （陳詠琪 攝）

互相扶持

記：對方做過最感動的事是甚麼？

林：就如之前離開舊公司，我自己也很Struggle，也不知道之後有沒有工作，失去了穩定收入，不知應否走這一步。但他就是很支持，我有甚麼決定他也說支持我，甚至他說賺不到錢不要緊，我來養你、我請你吃飯，所以我也覺得是很感動。真的多謝！

陳：也是的，因為她是雙魚座，有超多浪漫的想法，而我是摩羯座很理性、很實際、很踏實，她最近經常看韓劇，叫我扮演霸道總裁。

林：可否試試現在壁咚我？

陳：她還會有這些想法，叫我抱她轉3個圈。

林：如何自然地拉她下來？不如我們試試，他說看壞腦。

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記：喜歡對方甚麼？

林：我其實很喜歡他的性格，靚仔就當然是，他很容易相處，情緒起伏不會很大。你是很好的，他經常都會很開心，大家甚麼也能聊，我們的相處就如很好的朋友，覺得很開心。有時伴侶相處久了想發展一段很長的關係時，其實到最終大家就像很好的朋友，很多說話都可以跟對方說，即使是自己的過去想法、目標，我覺得我們也是很合拍的。

陳：我想拍拖早期已覺得她是適合結婚的一個對象，不如很多男生般被結婚沖昏頭腦想要結婚生育。她的性格是EQ很高、樂觀，解決問題的能力也很高，長遠跟她在一起，她能幫助我的生活，提升我的事業，是一個會令我有正面影響的一個人。

林：有時候覺得一個合適的伴侶會令大家做的所有事情，包括上班或任何事情都很放鬆，當感情生活都處理得很好時，處理生活上的問題都沒甚麼過不到，大家也會支持着大家。

陳：最大一個考驗可能是開始一起做生意，因為關係立即有了變化，不再只是朋友戀人嘻嘻哈哈，做生意會關乎金錢計數，有很多決策多了拗撬。

林：會有的，但我們卻沒有吵大鑊。

陳：無論我或她都會做過一些錯的決定，但我們很少責備對方，一句起兩句止，之後便會想解決方法，因為覺得這件事是我們一起的。

▲ 林希靈和陳安立一起經營飲食品牌「口張開」。（IG圖片）

拉埋天窗

記：有甚麼婚禮大計？

林：因為現時受到疫情關係，我們想於下午舉辦婚禮，而且因為我們都想大家舒舒服服，所以於12月舉辦，凍一點，想Party形式就如朋友聚會。

陳：求婚前已談及過想婚禮如何舉辦，我們最初的想法是去旅行，不用局限於港式婚禮，去外國可以到沙灘或花園，朋友親戚一起參與，是一個很放鬆的Party，不一定吃乳豬，吃壽司也可。

林：當時想於日本結婚。

陳：希望大家前來玩樂旅行。

林：計劃一班朋友少少地，一起去旅行玩樂，可能玩五天然後回港。但因為疫情關係，所以便決定還是留在香港。

陳：現時正在籌備中，我們也希望向着這方向，Chill一點、放鬆一點，不想在晚上舉辦，不想Black Tie、很高貴那種。

林：有些人結婚時會換十套服裝，如公主般，但我們都偏向喜歡簡單自然，所以我們不是很緊張的新娘和新郎。只希望賓客於當天Enjoy開心，可能很久沒見的朋友可以聚一聚，聖誕聯歡會一樣。

陳：以往經常做婚禮司儀，很多新人都太忙有太多需要兼顧和煩惱，基本上連跟賓客和朋友聊天及拍照的機會也沒有，我覺得應反璞歸真，別讓太多其他事物影響自己，享受那時刻。

跟祝福你的朋友聊天，我們最想就是身邊那些朋友都可以互相認識，經常覺得身邊有很多很好的人，一直很支持我們，他們也可互相認識，工作上、生活上也可互相幫助。

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林：我們有一個目標，就是結婚那天可以坐下用餐，我們要從第一道菜吃至最後一道菜，這是我們最大的目標。

陳：我以為你想撮合單身的朋友。

林：都是的！都是的！都是的！撮合別人也是我們喜歡做的事情。

陳：娟姐。

林：到時任選。

陳：高大靚仔。

林：我們排出來讓娟姐檢視。

陳：我經常覺得婚禮有一個很浪漫的氣氛，大家穿得靚仔靚女，如果能幫助單身的朋友找到另一半，可以收封利是。

林：可能是大利是，幫娟姐搞掂我們也掂。

化妝：Chloe Yu（林希靈）、Yuki Pan（陳安立）

髮型：Jackson Chui（林希靈）、Yee（陳安立）

服裝：agnés b.

場地：whereami.hk

記者：梁樂欣