【半裸誘惑】Tyson Yoshi半裸上陣公開獨家美容秘方　直擊型男護膚日常

▲ （大會提供）

時代廣場春夏美容企劃「My Beauty World」將於5月16日推出，並邀本地獨立歌手Tyson Yoshi合作，以其蝴蝶紋身為設計靈感，推出限量版的Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World」Water Bottle，隨指定消費免費換領。

此外，Tyson Yoshi更為企劃拍攝宣傳短片，公開美容日常的同時大騷背肌和完美肌膚！

人氣歌手Tyson Yoshi的音樂才華外，其靚肌膚亦令人羨慕，是次與時代廣場合作的「My Beauty World」企劃，Tyson Yoshi除以其蝴蝶紋身為設計靈感，設計出推出限量版Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World」Water Bottle。

此外，更於宣傳短片內公開日常的美容routine，大騷完美肌膚外，更有不少騷肌的鏡頭。

【全球百大俊男美女】Tyson Yoshi獲提名角逐百大俊男 梁凱寧：唔該課金在更有意義地方

▲ （大會提供）

【4月英國開騷】Tyson Yoshi英國室內建築設計畢業 居深灣4千萬豪宅

分享護膚心得

談到美容心得，Tyson Yoshi自認對於護膚非常講究，並深信美容需內外兼備：「除了早晚勤力護膚外，健康的飲食和生活習慣亦非常重要，特別是要補充足夠水份，才能保持肌膚的狀態，所以今次設計了以我的紋身為靈感的限量版水樽，希望大家無時無刻飲夠水。」

最新影片推介：葛綽瑤專訪

Tyson Yoshi與他的團隊早前合作製作的新曲MV於多個國際短片比賽中皆獲殊榮，彼此合作無間，今次亦一起全程參與是次宣傳片段的構思以至拍攝。

他更在是次的宣傳片段中，破例獻出其拍攝半裸洗澡的第一次，大派福利，Tyson Yoshi笑言：「是我的團隊逼我的！他們一致認為加入我半裸洗澡一幕會更加吸引，亦可以增加觀眾的討論度，這點我也同意，所以唯有就範。

此外，短片中護膚步驟亦是我現實中的護膚步驟，絕對是把我最真實的一面呈現給大家。」

【張敬軒演唱會】Tyson Yoshi被觀眾叫除衫 泳兒被軒仔鼓勵感觸

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

被問到想透過是次企劃帶出的信息，Tyson Yoshi表示：「我發覺大眾對於美容扮靚的觀念越來越廣闊，就如我作為男性，亦同樣注重美容護膚，更愛塗指甲油，我希望透過是次企劃，能夠打破男女美容扮靚的規限，令每個人均可重新定義忠於自己的『My Beauty World』。」

▲ （大會提供）

現身處英國的Tyson Yoshi表示皮膚深受天氣影響：「近日英國的天氣飄忽不定，不但氣溫突然驟升，而且陰晴不定，時而乾燥、時而潮濕，很容易令皮膚狀態變得不穩定，幸好出發前我在時代廣場選購了足夠應付不同狀況的護膚產品，不致出現大問題，希望我能夠保持這個皮膚狀態，回港後於8月的演唱會中以最佳狀態與大家見面！」