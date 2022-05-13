【360秒人生課堂】業績「清零」遭冷眼　推銷員陳迪豪視挫敗為推動力：銷售係人生技能

▲ TVB綜藝節目《360秒人生課堂》找來港男單俊偉和港男單俊偉分享。

TVB綜藝節目《360秒人生課堂》，由主持林盛斌（Bob）請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他/她的人生故事，並於今晚（5月13日）播出最後一集，壓軸演講嘉賓為魯振順及林盛斌。

昨晚（5月12日）播出一集的三位嘉賓全為素人，分別為印度裔香港人阿V、戰勝全身癱瘓困境的女戰士嚴楚碧Rabi，以及感激「淪落」激發小宇宙的專業推銷員陳迪豪（Tony），旁聽嘉賓則為河國榮、龍天生及前入圍港男單俊偉。

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事業陷低潮

單俊偉於2007年選畢香港先生後加入第22期藝員訓練班，曾參與不少劇集演出，之後單俊偉退出娛樂圈轉戰保險業，並與Tony一樣見盡人情冷暖。

曾於TVB營業部工作的Tony，當年暑期工曾當過街頭推銷員、並因而遭同學冷眼。

不過由於當年於TVB業績高達數千萬一年，心雄的Tony未幾轉戰另一公司企圖大展拳腳，豈料業績光速下滑至「零」。

此業績令Tony陷入低潮：「原來唔係我SELL得，啲客係因為TVB先買，我甚麼都不是。結果上司無條件送單畀我渡過被炒嘅難關，我接過張單，內心有種講唔出嘅慚愧，原來畀人睇唔起唔係淪落，真正嘅淪落係連自己都睇唔起自己。」

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聽盡冷言冷語

之後，Tony用盡千方百計學習銷售技巧，更曾為此到美容院及健身中心工作，最終推銷事業再登巔峰：「人生都必須銷售，見工同僱主Sell自己，拍拖同伴侶Sell自己，銷售唔係工作咁簡單，係人生技能。米高佐敦講過：『人生可以接受失敗，但唔可以接受放棄』，如果可視淪落為推動力，可能就係突破人生嘅機會。」

聽畢Tony的故事，單俊偉感觸表示甚有同感，並謂當初加入保險業亦是聽盡冷言冷語，幸好自己咬緊牙關、最終捱出成績：「我身邊親友、包括父母都問我：『你大學畢業，點解唔搵份正正常常嘅工去打好佢？』連屋企人都咁樣打擊，我係有啲唔開心。」

他再稱「：又試過同身邊朋友分享啲計劃想幫佢哋，但佢哋會話我哋買齊晒喇、唔需要喇，以為佢哋會想支持我，原來又未必係。記得頭6個月加入保險業，我加埋搵咗三萬幾蚊，但我好想發奮去證明我得嘅，好彩最終都攞到認同。」