  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【超市大搜查】減肥食零食有罪惡感？營養師推介9款低卡零食

15:49 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

註冊營養師Grace Tam推介9款低卡零食。

減肥期間，難免會「口痕」想吃零食，但又怕有罪惡感？美國註冊營養師Grace Tam日前在Facebook專頁分享多款低卡零食，全部都可以在超市、百貨店買到。

美國註冊營養師Grace Tam在Facebook專頁「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」分享了9款低卡零食，並整理出它們的熱量、含糖量等營養成分。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

最新影片：

HINODEYA 黑椒味蝦餅

  • 每小包 54kcal
  • 0.1茶匙油
  • 建議每次可吃2-3包
  • DONKI有售

FUNWARI 抹茶泡芙波波

  • 每小包 54kcal
  • 1.2茶匙糖
  • 0.6茶匙油
  • 建議每次最多吃2包
  • DONKI有售

MORINAGA 棉花糖夾心朱古力餅

  • 每小包 44kcal
  • 0.6茶匙糖
  • 0.3茶匙油
  • 建議每次可吃2-3包
  • DONKI有售

KAMEDA 花生海苔卷

  • 每小包 102kcal
  • <1茶匙油
  • 建議每次可吃1包
  • DONKI有售

Tohato 枝豆小食 

  • 每小包 55kcal
  • 0.8茶匙油
  • 建議每次可吃2包
  • DONKI有售

Pretz 泰式辣肉碎味

  • 每小包 50kcal
  • 0.4茶匙油
  • 建議每次可吃1-2包
  • 阿布泰國生活百貨有售

Befco Kuriyama Bakauke Cream Cheese米餅

  • 每小包 41kcal 
  • 1/4茶匙油
  • 建議每次可吃2-3包
  • DONKI有售

SANKO 濃厚芝士米餅

  • 每小包 41kcal
  • 大半茶匙油
  • 建議每次可吃2-3包
  • DONKI有售

YBC 黑朱古力忌廉夾心餅

  • 每小包 100kcal
  • 1.5茶匙糖
  • <1茶匙油
  • 百佳網店、c!ty'super有售

Grace提醒，部分零食雖然低卡，但食超過建議分量則可能攝取過多糖分或鈉質，因此每次不應吃過多。

內容獲美國註冊營養師 Grace Tam「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】減肥口痕想食薯片　營養師推介4款低卡較健康之選
15:36 2022/05/09
【超市大搜查】減肥口痕想食薯片　營養師推介4款低卡較健康之選
【超市大搜查】增強免疫力維持腸道健康　18款零「E仔」添加劑乳酪名單
10:30 2022/05/11
【超市大搜查】增強免疫力維持腸道健康　18款零「E仔」添加劑乳酪名單
【超市大搜查】夏天食雪糕透心涼　營養師推介10款低於100卡雪條
18:47 2022/05/12
【超市大搜查】夏天食雪糕透心涼　營養師推介10款低於100卡雪條

你可能感興趣

【超市大搜查】減肥口痕想食薯片　營養師推介4款低卡較健康之選
15:36 2022/05/09
【超市大搜查】減肥口痕想食薯片　營養師推介4款低卡較健康之選
【超市大搜查】增強免疫力維持腸道健康　18款零「E仔」添加劑乳酪名單
10:30 2022/05/11
【超市大搜查】增強免疫力維持腸道健康　18款零「E仔」添加劑乳酪名單
【超市大搜查】夏天食雪糕透心涼　營養師推介10款低於100卡雪條
18:47 2022/05/12
【超市大搜查】夏天食雪糕透心涼　營養師推介10款低於100卡雪條
健康問題 減肥 兒童健康 食用安全 熱量 糖分 零食

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影