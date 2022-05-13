【超市大搜查】減肥食零食有罪惡感？營養師推介9款低卡零食
15:49 2022/05/13
減肥期間，難免會「口痕」想吃零食，但又怕有罪惡感？美國註冊營養師Grace Tam日前在Facebook專頁分享多款低卡零食，全部都可以在超市、百貨店買到。
美國註冊營養師Grace Tam在Facebook專頁「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」分享了9款低卡零食，並整理出它們的熱量、含糖量等營養成分。
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HINODEYA 黑椒味蝦餅
- 每小包 54kcal
- 0.1茶匙油
- 建議每次可吃2-3包
- DONKI有售
FUNWARI 抹茶泡芙波波
- 每小包 54kcal
- 1.2茶匙糖
- 0.6茶匙油
- 建議每次最多吃2包
- DONKI有售
MORINAGA 棉花糖夾心朱古力餅
- 每小包 44kcal
- 0.6茶匙糖
- 0.3茶匙油
- 建議每次可吃2-3包
- DONKI有售
KAMEDA 花生海苔卷
- 每小包 102kcal
- <1茶匙油
- 建議每次可吃1包
- DONKI有售
Tohato 枝豆小食
- 每小包 55kcal
- 0.8茶匙油
- 建議每次可吃2包
- DONKI有售
Pretz 泰式辣肉碎味
- 每小包 50kcal
- 0.4茶匙油
- 建議每次可吃1-2包
- 阿布泰國生活百貨有售
Befco Kuriyama Bakauke Cream Cheese米餅
- 每小包 41kcal
- 1/4茶匙油
- 建議每次可吃2-3包
- DONKI有售
SANKO 濃厚芝士米餅
- 每小包 41kcal
- 大半茶匙油
- 建議每次可吃2-3包
- DONKI有售
YBC 黑朱古力忌廉夾心餅
- 每小包 100kcal
- 1.5茶匙糖
- <1茶匙油
- 百佳網店、c!ty'super有售
Grace提醒，部分零食雖然低卡，但食超過建議分量則可能攝取過多糖分或鈉質，因此每次不應吃過多。
內容獲美國註冊營養師 Grace Tam「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」授權轉載。
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責任編輯：沈佩珊