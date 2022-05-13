【超市大搜查】減肥食零食有罪惡感？營養師推介9款低卡零食

▲ 註冊營養師Grace Tam推介9款低卡零食。

減肥期間，難免會「口痕」想吃零食，但又怕有罪惡感？美國註冊營養師Grace Tam日前在Facebook專頁分享多款低卡零食，全部都可以在超市、百貨店買到。

美國註冊營養師Grace Tam在Facebook專頁「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」分享了9款低卡零食，並整理出它們的熱量、含糖量等營養成分。

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HINODEYA 黑椒味蝦餅

每小包 54kcal

0.1茶匙油

建議每次可吃2-3包

DONKI有售

FUNWARI 抹茶泡芙波波

每小包 54kcal

1.2茶匙糖

0.6茶匙油

建議每次最多吃2包

DONKI有售

MORINAGA 棉花糖夾心朱古力餅

每小包 44kcal

0.6茶匙糖

0.3茶匙油

建議每次可吃2-3包

DONKI有售

KAMEDA 花生海苔卷

每小包 102kcal

<1茶匙油

建議每次可吃1包

DONKI有售

Tohato 枝豆小食

每小包 55kcal

0.8茶匙油

建議每次可吃2包

DONKI有售

Pretz 泰式辣肉碎味

每小包 50kcal

0.4茶匙油

建議每次可吃1-2包

阿布泰國生活百貨有售

Befco Kuriyama Bakauke Cream Cheese米餅

每小包 41kcal

1/4茶匙油

建議每次可吃2-3包

DONKI有售

SANKO 濃厚芝士米餅

每小包 41kcal

大半茶匙油

建議每次可吃2-3包

DONKI有售

YBC 黑朱古力忌廉夾心餅

每小包 100kcal

1.5茶匙糖

<1茶匙油

百佳網店、c!ty'super有售

Grace提醒，部分零食雖然低卡，但食超過建議分量則可能攝取過多糖分或鈉質，因此每次不應吃過多。

內容獲美國註冊營養師 Grace Tam「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊