【360秒人生課堂】魯振順無法彌補媽媽三個遺憾　阿旦呼籲珍惜眼前人：好好愛錫+孝順佢哋

▲ 魯振順（阿旦）於TVB節目《360秒人生課堂》分享。

由主持林盛斌（Bob）的TVB綜藝節目《360秒人生課堂》，請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出其人生故事，並於昨晚（13日）播出最後一集，壓軸演講嘉賓分別為魯振順（阿旦）及林盛斌。

1978年報讀第八期無綫電視藝員訓練班入行的魯振順，在逾40年演藝生涯中遇過不少挫折，更曾因有感事業零起色，以致看不開割脈自殺，因而傷透了旦媽的心，成了與母親第一個遺憾。

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他分享：「喺細佬婚禮度，我屋企人圍住我問復原情況，突然間有隻又老又瘦嘅手伸過嚟捉住我，我擰轉面，見到我媽兩隻眼通紅、流咗好多眼淚…你哋話如果我死咗，係咪好不孝？」

全程忍淚的魯振順，憶述小時候因無心向學，遭父親嫌棄並著其做擦鞋仔，唯獨旦母堅持幫助兒子完成學業。

他說：「我媽拖住我隻手，去求每間學校收我。當時天氣好熱，我見到我媽大汗疊細汗，佢一路行一路話，一定要勤力讀書，有知識先至有前途、先至搵到飯食，如果唔係做乞兒架。」

旦母的一番話打動了魯振順，他亦爭氣地完成了高中課程。

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直到魯振順加入演藝圈，旦母仍然無視旦父反對全力支持，阿旦不忘感嘆：「我之所以有今日，全靠我母親。」

與母親心連心的阿旦，曾與旦母過了十年相依為命的快樂生活，但隨著旦母年事漸高，阿旦像一般子女要面對照顧年邁父母的問題及壓力。

他有感而發：「我睇見我媽開始老、我好擔心，佢話唔好送佢入老人院，佢死都要死喺屋企。我當時雖然好多經典角色，但好睇唔好使、賺唔到錢，自己都照顧唔到自己，我邊有能力照顧我媽？終於將我媽送咗入老人院。」

縱然之後阿旦有密集式到老人院探望母親，但仍彌補不了二人之間的第二個遺憾。

▲ （TVB截圖）

直到2017年中秋節，旦母急性肺炎入院，當時工作極繁忙的阿旦又要開工、又要照顧母親，以致心力交瘁。

他謂：「我好攰，好痛苦！終於中秋過後第四個晚上嘅11點半，當時我喺尖沙咀拍緊外景，呢個時候我媽離開咗我，我連佢最後一面都見唔到，我覺得好遺憾。」

背負著三個遺憾的阿旦最終含淚強忍悲慟呼籲珍惜眼前人：「如果你哋父母仍在，真係好好照顧佢哋，好好愛錫佢哋、孝順佢哋。依家每年中秋，我都會抬頭望天：『媽，你過得好嗎？』」