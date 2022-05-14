【360秒人生課堂】林盛斌曾被看不起奮力做好自己　Bob：全都是將你推向成功的燃料

▲ 林盛斌（Bob）於TVB節目《360秒人生課堂》中分享個人經歷。

由林盛斌（Bob）主持的TVB綜藝節目《360秒人生課堂》請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出其人生故事。

昨晚（13日）播出最後一集，Bob親自落場為「最後一堂」擔任演講嘉賓，除了薛家燕以「校監」身份到場，Bob伯樂之一的前新城電台台長朱明銳亦親臨現場為Bob送上驚喜。

【360秒人生課堂】林盛斌遭廣告商嫌棄 魯振順難忘母親床邊餵食

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遭人冷眼嫌棄

原來Bob於2003年加入新城電台節目部前，是在新城營業部打工，月薪高達數萬港元。

但為了興趣，阿Bob放棄豐厚收入轉戰節目部，並由「節目助理」做起：「𠵱家（做助理）八千啫，我覺得我有一日會搵到八萬，銳哥於是就叫我試吓，我家人都非常支持。」

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雄心壯志的阿Bob，一開始已以「節目總監」為奮鬥目標，並把握機會做好每件事，可惜換來的不是廣告商的冷眼，就是遭人嫌棄。

他謂：「有日有個唱片公司嘅哥哥仔，帶住新入行嘅妹妹仔行台，佢一路行一路介紹呢個台長、呢個靚聲王咁，行到嚟我嗰行，我遠處聽到個女仔問：『咁呢個肥肥哋嘅呢？』『呢個唔使識，呢個廢架』喂！你邊隻眼見到我廢？」

阿Bob並未因此受到打擊，繼續把握好每個機會，即使是別人眼中微不足道的「報時」工作，亦珍而重之：「我行入直播室走到去咪前面，我望住個鐘2點59分57、58、59秒，然後嘟：『三點』就好有型行番出去。報完我打畀阿媽問：『你覺得我報成點？』『好準！』『仲有冇咩評語？』『可以再準啲。』係喎！做任何嘢都可以再做好啲，我就係用呢個心態去對待所有工作。」

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終有出頭天

之後阿Bob因為有份主持的《新香蕉俱樂部》成為當年最高收聽率的電台節目之一，獲得電視台及電影公司賞識，演出機會遞增。

奮鬥了六至八年左右，阿Bob終一嚐月薪八萬甜頭，並第一時間買了兩隻名錶送給父母：「因為我大學嗰時，屋企環境唔係幾好，阿媽當咗隻錶，呢件事擺咗喺我心入面。」

對於最終「理想達到」，Bob坦言要感激看不起他的人：「有冇試過畀人睇唔起？好好記住嗰個畫面、嗰個嘴臉、嗰句說話、嗰個感覺，因為呢啲嘢全部都係將你推向成功嘅燃料。對待睇死你嘅人，最大嘅報復就係畀佢哋見到你不斷進步、不斷邁向成功。如果因為人哋幾句說話冇晒鬥志，你好渣，唔好做一個咁渣嘅人。」

不介意被嘲諷

笑看冷眼的Bob，對於被封「龜頭Bob」亦絕不介意：「你哋覺得似唔似？其實我覺得係幾似。以前我淨係得個頭，依家我升咗級、有埋個身，叫做龜公Bob，人哋點話你唔使在意，你只要知道自己做緊乜、係邊個就得。我好知我自己係邊個，我叫阿Bob，『The Best of The Best』。」

阿Bob的精彩演講及勵志正向言論最終贏得全場如雷掌聲，家燕姐聽畢亦對Bob讚不絕口，並大讚他成功有理：「你唔怕蝕底，我哋做電台，好多時突然有大段稿拎埋嚟，個個唔知邊個講，佢第一句就話畀我講。你好肯幫人，我哋有時會一齊傾難處，傾傾吓會唔見咗阿Bob，原來佢走咗出去搵人求救，入嚟就話搞掂晒。」