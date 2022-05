【360秒人生課堂】林盛斌曾被看不起奮力做好自己　Bob：全都是將你推向成功的燃料

▲ 林盛斌(Bob)於TVB節目《360秒人生課堂》中分享個人經歷。

由林盛斌(Bob)主持的TVB綜藝節目《360秒人生課堂》請來不同界別及各有經歷的嘉賓,以360秒的演講娓娓道出其人生故事。

昨晚(13日)播出最後一集,Bob親自落場為「最後一堂」擔任演講嘉賓,除了薛家燕以「校監」身份到場,Bob伯樂之一的前新城電台台長朱明銳亦親臨現場為Bob送上驚喜。

遭人冷眼嫌棄

原來Bob於2003年加入新城電台節目部前,是在新城營業部打工,月薪高達數萬港元。

但為了興趣,阿Bob放棄豐厚收入轉戰節目部,並由「節目助理」做起:「𠵱家(做助理)八千啫,我覺得我有一日會搵到八萬,銳哥於是就叫我試吓,我家人都非常支持。」

雄心壯志的阿Bob,一開始已以「節目總監」為奮鬥目標,並把握機會做好每件事,可惜換來的不是廣告商的冷眼,就是遭人嫌棄。

他謂:「有日有個唱片公司嘅哥哥仔,帶住新入行嘅妹妹仔行台,佢一路行一路介紹呢個台長、呢個靚聲王咁,行到嚟我嗰行,我遠處聽到個女仔問:『咁呢個肥肥哋嘅呢?』『呢個唔使識,呢個廢架』喂!你邊隻眼見到我廢?」

阿Bob並未因此受到打擊,繼續把握好每個機會,即使是別人眼中微不足道的「報時」工作,亦珍而重之:「我行入直播室走到去咪前面,我望住個鐘2點59分57、58、59秒,然後嘟:『三點』就好有型行番出去。報完我打畀阿媽問:『你覺得我報成點?』『好準!』『仲有冇咩評語?』『可以再準啲。』係喎!做任何嘢都可以再做好啲,我就係用呢個心態去對待所有工作。」

終有出頭天

之後阿Bob因為有份主持的《新香蕉俱樂部》成為當年最高收聽率的電台節目之一,獲得電視台及電影公司賞識,演出機會遞增。

奮鬥了六至八年左右,阿Bob終一嚐月薪八萬甜頭,並第一時間買了兩隻名錶送給父母:「因為我大學嗰時,屋企環境唔係幾好,阿媽當咗隻錶,呢件事擺咗喺我心入面。」

對於最終「理想達到」,Bob坦言要感激看不起他的人:「有冇試過畀人睇唔起?好好記住嗰個畫面、嗰個嘴臉、嗰句說話、嗰個感覺,因為呢啲嘢全部都係將你推向成功嘅燃料。對待睇死你嘅人,最大嘅報復就係畀佢哋見到你不斷進步、不斷邁向成功。如果因為人哋幾句說話冇晒鬥志,你好渣,唔好做一個咁渣嘅人。」

不介意被嘲諷

笑看冷眼的Bob,對於被封「龜頭Bob」亦絕不介意:「你哋覺得似唔似?其實我覺得係幾似。以前我淨係得個頭,依家我升咗級、有埋個身,叫做龜公Bob,人哋點話你唔使在意,你只要知道自己做緊乜、係邊個就得。我好知我自己係邊個,我叫阿Bob,『The Best of The Best』。」

阿Bob的精彩演講及勵志正向言論最終贏得全場如雷掌聲,家燕姐聽畢亦對Bob讚不絕口,並大讚他成功有理:「你唔怕蝕底,我哋做電台,好多時突然有大段稿拎埋嚟,個個唔知邊個講,佢第一句就話畀我講。你好肯幫人,我哋有時會一齊傾難處,傾傾吓會唔見咗阿Bob,原來佢走咗出去搵人求救,入嚟就話搞掂晒。」