【張敬軒演唱會】Stanley@MIRROR帶女友睇騷　洪嘉豪自揭跟軒仔關係

▲ 洪嘉豪是張敬軒前經理人兒子。

《張敬軒THE NEXT20演唱會》進入第4場，連日來也有不少圈中好友到場支持，昨晚MIRROR成員Stanley及其女朋友Alina也有到場支持。

▲ Stanely大方跟女友合照。

軒仔於演唱會上稱有跟公司表達意見，不如找過個時間再開：「我真係唔想再喺張竹君醫生個口聽到『張敬軒』呢三個字。我哋同事係咪可以送張飛俾張醫生睇？佢呢三年都好辛苦。我又好擔心明明大家好開心睇演唱會，我哋又好辛苦做好個製作，但好多不明因素，令大家有人生安全憂慮。一月暫停個騷後，我好多晚都好難瞓得著。公司同我講，退飛觀眾唔夠3%，真係要多謝大家，多謝每位觀眾喺呢二十年裏面，對我包容同愛。」

▲ Stanley偕女友入場。

第二晚及第三晚，軒仔請來吳林峰及洪嘉豪做嘉賓，第四晚更請樂隊Dear Jane。軒仔表示很喜歡吳林峰的聲音，兩人認識由網友開始，及後邀請吳林峰為他寫歌，對方非常快手，馬上交了五首高質作品給他，更預告很快大家便會聽到兩人合作的作品面世。吳林峰用完美歌聲唱出個人作品《我也難過的》。

▲ 吳林峰。

第三晚嘉賓洪嘉豪上台時，向軒仔道謝，表白沒有張敬軒就不會有洪嘉豪，場面感人。洪嘉豪是軒仔前經理人的兒子，從小便跟著媽媽及軒仔開工，「我識咗軒仔哥哥20年，當我讀大學嗰陣，我同媽咪講想試吓作曲做音樂，就突然收到軒仔哥哥電話，叫我喺尖沙咀某琴行等，然後佢就買曬所有製作音樂嘅器材俾我，直到今日大家聽到洪嘉豪作曲嘅音樂，都係用佢送俾我嘅器材做出嚟，流住張敬軒DNA，冇張敬軒就冇洪嘉豪今日音樂上嘅道路。」洪嘉豪謂沒有想過軒仔會將這麼貴重、有紀念價值的一枝咪送給他，當場被感動得差點落淚。

第四晚請來Dear Jane，他坦言跟Dear Jane的緣份真的兜兜轉轉，「佢哋開演唱會，自己好想去做嘉賓，但又撞咗期；上次邀請咗佢哋嚟做嘉賓，啱啱好就係殺停咗佢哋答應嚟做嘉賓嘅日子，好彩今次大家可以真正相聚。」

▲ Dear Jane一齊俾心心。

Dear Jane表示認識軒仔十幾年，「當時軒仔買錄音機嚟我哋band房，啱啱瞓醒個樣。之前有一個好靚嘅錄音室喺廣州，免費借俾我哋用幾日，準備埋食宿，三餐包曬！最特別係知我哋錄完音好肚餓，連宵夜都準備埋，五，六年前，我已經教佢哋隔離，真係好細心，好多謝你。」軒仔就話：「我係Dear Jane Fans嘛。」Dear Jane表示帶備禮物送給軒仔，叫軒仔站在他們中間，然後四人一齊向他做心心手勢，軒仔開心大笑，「我好少俾四個佬咁樣，好驚嚇，多謝曬，Love You too！」

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