【NFT】ARTAVERSE展出戴祖儀+謝安琪等作品　5場戶外騷中環海濱舉行

▲ RubberBand將在中環海濱演出。

全亞洲最大型之一的戶外NFT x本地藝術展覽「ARTAVERSE」即將於2022年6月3至12日選址中環海濱活動空間首度盛大展開佔地逾150,000平方呎的戶外展覽。

逾百個合作單位藝術家、音樂人、NFT潮流藝術家將帶來多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演。

作為首屆舉行「ARTAVERSE」，團隊耗資達八位數字，銳意打造成為集數位藝術、區塊鏈科技、擴增實境、虛擬實境及本地藝術於一身的戶外藝術社區，匯聚本地當代數位藝術家及藝術科技產業先驅，引領市民大眾走進虛擬與現實交融的Web 3.0藝術宇宙，親身經歷浸沉式嶄新體驗。

活動除了將藝術科技以實體方式呈現於大眾眼前，並以浸沉式體驗形形色色的數碼藝術展品，將嶄新的藝術科技透過深入淺出的方式教育廣大市民，從而推展藝術科技更為普及化。

▲ 全港最大型NFT展覽將舉行。

展覽將分為三大展區，包括ART BOX、ART HUB及ART STAGE，以多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，由淺入深讓潮流文化愛好者探討Web 3.0藝術宇宙的發展及無限可能性。

ART BOX展覽區設立超過20多個獨立展覽空間，合作參展單位將展示一系列NFT藝術收藏品，當中包括亞洲最大的NFT 收藏家CoinUnited.io，從其總值超過20億港元的NFT藝術收藏品當中，挑選部份珍藏置於ART BOX進行展覽等等。

▲ MC張天賦是表演單位之一。

而ART HUB場內劃分為4大區域，包括名人專區、NFT專區、藝術專區及科技專區。名人專區將展示多個知名藝人的作品，包括「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使陳奐仁、著攝影師CK 陳錦強、Hiro Yoshikawa、謝安琪、林德信、關楚耀及鄭紹康等。

13a New Street Art Gallery亦將聯同《ALPACA LAND》創辦人及藝人戴祖儀、Arol、knoa.C、Leonlollipop、Miloza Ma、Mr. Likey、超現實攝影家SurrealHK （Tommy Fung）及William Tsang x Fordarest Project等一眾香港出色藝術家及插畫師參與。

▲ 黃妍是表演單位之一。

於ART STAGE展區更將設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，藝術與科技講座讓大眾了解更多有關藝術科技的最新市場資訊及藝術交流；而音樂表演將於一連兩週的週五及週日舉行（6月3、5、10、11日），演出嘉賓包括陳柏宇、MC 張天賦、Dear Jane、林德信、RubberBand、黃凱妮 (Shimica)及黃妍。

記者：區家歷