  • 30°C
香港時間 : 2022520日 (週五) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【男女自然觀察學會】岑珈其+George+Marco齊換女僕裝　眾人為Sica舉行生日會

娛樂 14:08 2022/05/20

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）於《MM730 - 男女自然觀察學會》內換上女僕裝。（大會提供）

ViuTV節目《MM730 - 男女自然觀察學會》由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）擔任主持，今晚（19日）播出的第7集適逢是Sica生日，珈其、George和Marco齊齊換上女僕裝，而Alice和Win Win則換上執事裝，為Sica賀壽。

【二月廿九】巴西龜透露道具真身　岑珈其入行12年：成功與否都是經歷

最新影片：林希靈、陳安立專訪

【全民造星IV】Sica瘋癲狂放背後信心不足　何洛瑤：正在學習和自信相處

探討社會熱話

「女人心海底針」、「點解男友放假寧願約班朋友」等等男女大不同的既定思想常成為社會熱話。

節目將會在生活層面上探討男女在不同情景下的選擇與取向，帶大家看透火星男與金星女價值觀上的大不同。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

為Sica慶生

今晚播出的第7集，適逢是Sica的生日。

一班主持為了滿足Sica的生日願望，齊齊換裝，珈其、George及Marco男扮女裝，換上女僕服，而Alice和Win Win就反串著執事裝扮男士。Alice和Win Win更貼心為Sica準備了生日禮物──二人跳唱，模仿Sica於《全民造星4》比賽的表演項目。

大家又談起以往過生日遇過的趣事，George憶起十八歲生日那年，自己一個人走回家，路上想起成年後的責任感，竟然落下淚來。Win Win就分享食生日蛋糕食到嘔的趣事，當時她還是教跳舞的導師，因為受學生愛戴，不同的學生都會為她準備生日蛋糕驚喜。

她憶述當時一星期，共收到20個蛋糕，食到最後一個時忍不住一口氣將奶油嘔出來。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】Sica瘋癲狂放背後信心不足　何洛瑤：正在學習和自信相處
18:31 2022/04/18
【全民造星IV】Sica瘋癲狂放背後信心不足　何洛瑤：正在學習和自信相處
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
12:10 2021/12/17
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
【二月廿九】「巴西龜」曾長期做散工靠哥哥代付家用　岑珈其全力追演藝夢：感謝家人容我不孝
16:48 2020/03/25
【二月廿九】「巴西龜」曾長期做散工靠哥哥代付家用　岑珈其全力追演藝夢：感謝家人容我不孝

你可能感興趣

【全民造星IV】Sica瘋癲狂放背後信心不足　何洛瑤：正在學習和自信相處
18:31 2022/04/18
【全民造星IV】Sica瘋癲狂放背後信心不足　何洛瑤：正在學習和自信相處
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
12:10 2021/12/17
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
【二月廿九】「巴西龜」曾長期做散工靠哥哥代付家用　岑珈其全力追演藝夢：感謝家人容我不孝
16:48 2020/03/25
【二月廿九】「巴西龜」曾長期做散工靠哥哥代付家用　岑珈其全力追演藝夢：感謝家人容我不孝
岑珈其 何洛瑤 許寶恆 葉振弘 娛樂人物職業 娛樂機構 歐鎮灝

最高瀏覽

【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
11:37 2022/05/19
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
17:11 2022/05/19
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D
09:47 2022/05/19
【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D