【男女自然觀察學會】岑珈其+George+Marco齊換女僕裝　眾人為Sica舉行生日會

▲ 岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）於《MM730 - 男女自然觀察學會》內換上女僕裝。（大會提供）

ViuTV節目《MM730 - 男女自然觀察學會》由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）擔任主持，今晚（19日）播出的第7集適逢是Sica生日，珈其、George和Marco齊齊換上女僕裝，而Alice和Win Win則換上執事裝，為Sica賀壽。

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探討社會熱話

「女人心海底針」、「點解男友放假寧願約班朋友」等等男女大不同的既定思想常成為社會熱話。

節目將會在生活層面上探討男女在不同情景下的選擇與取向，帶大家看透火星男與金星女價值觀上的大不同。

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為Sica慶生

今晚播出的第7集，適逢是Sica的生日。

一班主持為了滿足Sica的生日願望，齊齊換裝，珈其、George及Marco男扮女裝，換上女僕服，而Alice和Win Win就反串著執事裝扮男士。Alice和Win Win更貼心為Sica準備了生日禮物──二人跳唱，模仿Sica於《全民造星4》比賽的表演項目。

大家又談起以往過生日遇過的趣事，George憶起十八歲生日那年，自己一個人走回家，路上想起成年後的責任感，竟然落下淚來。Win Win就分享食生日蛋糕食到嘔的趣事，當時她還是教跳舞的導師，因為受學生愛戴，不同的學生都會為她準備生日蛋糕驚喜。

她憶述當時一星期，共收到20個蛋糕，食到最後一個時忍不住一口氣將奶油嘔出來。