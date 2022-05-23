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【兒童健康】植物奶或添加糖分、油脂及或含致敏原　食安中心拆解慎飲人群及選購貼士

兒童健康 12:57 2022/05/23

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近年植物奶被視為替代牛奶的健康之選，不過選購和飲用植物奶則需謹慎，因為市面上的植物奶成分較多元，並可能包含大豆、穀類及堅果之類，牛奶沒有的致敏原。選購植物奶時，需仔細閱讀包裝上的成分表，尤其是兒童及孕婦，如要考慮以植物奶代替牛奶，應先徵詢專業意見。食物安全中心就列出多個相關注意事項。

食安中心日前透過Faccebook發文介紹植物奶。食安中心指出，，植物奶是指植物製牛奶替代品，豆奶是其中一種，要製作植物奶，首先要將原材料，例如豆類、穀類、堅果或者種子等，進行乾法或者濕法加工，然後提取出來的液體會進行均質處理，令脂肪較難分離，增加產品穩定性。最後便是為產品進行熱處理（例如巴士德消毒、消毒法處理），減少變壞的機會。

與牛奶相比，植物奶的成分組合有很大差異。市面上，有植物奶會添加糖分及油脂，豐富產品的味道及口感，亦有植物奶產品會添加維他命B12及鈣質等，補充營養，建議消費者應按個人的膳食及健康需要，參考營養標籤，選擇適合自己的產品。

最新影片推介：

值得注意的是植物奶可能含有牛奶沒有的致敏原，例如大豆、穀類及堅果。食物過敏症的患者，應要檢查清楚包裝上的成分表，避開致敏原。


選購注意事項

  • 細閱包裝上的配料表，食物過敏症患者應避開食物致敏原
  • 參考營養標籤，比較不同產品的營養素含量，按個人需要作選擇
  • 兒童及孕婦如考慮以植物奶代替牛奶，應先徵詢專業意見

飲用注意

  • 按包裝指示貯存植物奶。經巴士德消毒的植物奶必須放入雪櫃，而經消毒法處理的產品可適當放於室溫貯存
  • 一旦打開包裝，應該盡快飲用或放入雪櫃

此外，消委會報告也曾指出，各種植物奶的營養差異也很大，譬如椰子奶含高飽和脂肪，或會增加血液中的壞膽固醇；相反，燕麥奶含水溶性纖維β-聚葡萄糖，有助降低壞膽固醇。綜合而言，植物奶的優點是不含膽固醇、卡路里也較低；但其不足之處，則是蛋白質、鈣、維他命B12含量也不及牛奶。

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各種植物奶特性及注意事項

1.豆奶／豆漿

  • 以大豆提煉
  • 蛋白質的營養和含量都與牛奶相近
  • 鈣質：含量一般不高，因製造豆奶過程時，大部份鈣質留在被隔掉的豆渣內
  • 除非該豆奶有增強營養（fortified），即在食品內加入某些人體所需的微量營養素，以彌補在生產過程中流失的營養，或改善該食品的營養含量。

2. 椰子奶

  • 通常採用椰肉製造，並以水稀釋。
  • 蛋白質含量偏低。
  • 雖然有研究指椰子含一種加快新陳代謝的油脂「中鏈甘油三酯」（Medium- Chain Triglycerides，MCTs），有助控制體重，但只佔椰子脂肪一小部分（約13%）。
  • 注意：過量食用椰子製品會攝取更多其他飽和脂肪（在2000千卡的膳食中，每天應攝取不多於22克飽和脂肪），因有機會增加血液中的壞膽固醇，增加患心血管疾病的風險。

3. 杏仁奶

  • 蛋白質豐富，但在製奶過程中，大部份杏仁渣被隔走，影響其蛋白質含量。
  • 因用大量水分稀釋，杏仁奶的卡路里和其他營養素含量都比牛奶低。
  • 暫時未有足夠研究證明杏仁有助降低血液中的不飽和脂肪。

4. 燕麥奶

  • 燕麥含有水溶性纖維β-聚葡萄糖（Beta-glucan），有助降低血液中壞膽固醇，維持心血管健康。
  • 蛋白質：含量比椰子奶、米奶和杏仁奶高，但比牛奶和豆奶低
  • 碳水化合物：含量比其他植物奶高
  • 注意：在種植及處理過程中，燕麥或與含麩質的穀物交叉污染，故燕麥奶不適合對麩質過敏的人士食用。

5. 米奶／米漿

  • 以大米為原材料的米奶，不含常見致敏原。
  • 蛋白質：含量頗低。
  • 碳水化合物：含量比非穀類的植物奶高。
  • 注意：米奶／米漿升糖指數（GI）高，糖尿病患者不宜過量飲用。

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責任編輯：王明芳

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