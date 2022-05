【CHILL CLUB】教主Anson Lo盡展舞台魅力　許廷鏗有心理陰影MC首現場唱《小心地滑》

▲ 許廷鏗認被頒獎禮失誤導致有陰影,Anson Lo打頭陣、MC首唱《小心地滑》Live。

因早前舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典禮發生播放事故,令部份歌手的演出受到影響。

故此大會邀請被影響演出的歌手Anson Lo(盧瀚霆)﹅許廷鏗﹅馮允謙﹅MC張天賦﹅陳蕾﹅Serrini﹅Dear Jane於昨晚(5月24日)於九展舉行演唱會《CHILL CLUB Keep Going》以作「復仇」。

最新影片推介:余德丞專訪

「自抽」盡顯大方

於今年4月底舉行、以直播型式播出的頒獎禮《Chill Club 推介榜年度推介21/22》,因為期間出現多次的失誤影響台上演出,受影響的歌手昨晚(24日)獲邀再現九展,舉行「迷你音樂會」以作「補償」。

在頒獎禮其中一個最大的失誤,被大會於歌手過場時用作「自抽」,大會把上次幕後失誤時所說的「總之我同你講,成件事係Perfect㗎」重新混音播岀,盡顯大方及幽默。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

教主打頭陣

負責打頭陣的Anson Lo身穿黑色西裝的「黑馬王子」造型登場,跳唱《EGO》、《Mr. Stranger 》及《Megahit》炒熱全場氣氛,盡展教主魅力。

第二位出場的Serrini,身穿低胸裝獨唱《神奇的糊塗魔藥》、《樹》,再與許廷鏗合唱《Let Us Go Then You and I》,然後把舞台交給對方。

【自許紀錄】許廷鏗以妙法杜絕黑膠唱片被炒賣 Alfred因《CHILL CLUB》事件有所反思

許廷鏗有陰影

上次被失誤影響得最嚴重的許廷鏗唱畢《修羅場》後笑稱:「其實我覺得今次自己接呢個騷呢,一聽到個名,係輕輕有啲陰影嘅!」令台下觀眾大笑!

他續稱:「Keep Going呢個字可圈可點,但對於我來講呢個除咗Gimmick之外,其實都好實在,希望可以用我哋嘅歌曲,用唔同歌手嘅精心揀俾大家嘅song list,去講一個道理,譬如話嚟緊第六波,唔知會唔會發生,就算會發生都好,我哋都要繼續keep Going!」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【Chill Club】馮允謙獲獎雙喜臨門 個唱優先訂票火速售罄

MC首唱《小心地滑》Live

陳蕾唱畢《沙門》後:「估唔到咁快可以『覆桌』,今晚成件事都好正,我有幾首歌同Keep Going有關,送畀大家希望大家Keep Going。」

接著輪到馮允謙(Jay Fung)出場,Jay唱畢《山旮旯》後表示:「今日帶來的這些歌在我不開心、煩惱時陪伴我,希望這些歌也可陪伴你們。」

接棒Jay Fung的MC上台,獻唱他的代表作《反對無效》後謂:「Keep Going係一個很勉勵的Term。幾困難、辛苦也好,一定要Keep Going。作為新人,很多謝大家支持,要繼續Keep Going。」接連唱出首次現場演唱的高難度新歌《小心地滑》,唱功穩定。

壓軸出場的Dear Jane唱畢《遠征》後表示:「今晚嘅主題係Keep Going,希望大家可以抱住聖馬諾力之心去Keep Going。」

記者:梁樂欣