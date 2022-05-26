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【食用安全】6種蔬菜簡易保鮮方法　一招防潮避免薯仔發芽

食用安全 16:11 2022/05/26

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6種蔬菜簡易保鮮方法

擔心薯仔放太久會發芽，又怕菜心、蔥會變乾？買新鮮蔬菜回家煮食，沒辦法一次過吃完，可怎樣保存，延長保質期。Viu節目《Viu Food》近期一集，教大家用簡單的工具保存6種蔬菜，包括葉菜類、薯仔、蔥、番茄、青瓜、南瓜。而且，一招就可避免薯仔發芽，而蔥更可保存10日以上！

1. 葉菜類蔬菜

工具：廚房紙、膠袋、保鮮紙

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做法：

  • 1. 用水沾濕廚房紙，包裹葉菜類蔬菜的莖部
  • 2. 用保鮮紙多包一層
  • 3. 放進膠袋，最後放進雪櫃即可

2. 薯仔

工具：紙箱、食用梳打粉、報紙

作用：防潮、避免發芽

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做法：

  • 1. 除了把薯仔和蘋果放在一起這個方法外，也可以準備一個紙箱，在紙箱底部灑上適量食用梳打粉
  • 2. 把薯仔放進箱內，每個之間留有小小空位
  • 3. 最後用報紙覆蓋，並在報紙上面多灑一層食用梳打粉，可避免薯仔發芽，而紙箱則有防潮作用

3. 蔥

工具：保鮮盒、廚房紙

保質期：10日以上

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做法：

  • 1. 蔥切一半，尾部留起
  • 2. 蔥切粒後，放進保鮮盒
  • 3. 用水沾濕一張廚房紙，放在表面，覆蓋蔥粒
  • 4. 最後放進雪櫃，可保存10日以上

4. 果菜類：番茄

工具：密實袋、保鮮紙、廚房紙

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做法：

  • 1. 清洗並抹乾番茄
  • 2. 用保鮮紙包裹，或用廚房紙包好放進密實袋
  • 3. 最後放進雪櫃即可
  • 備註：番茄經冷藏後，反而味道更好，並可延長保存時間

5. 果菜類：青瓜

工具：鹽水、報紙、保鮮紙

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做法：

  • 1. 青瓜清洗後，浸鹽水
  • 2. 用報紙包裹 ，再用保鮮紙包一層， 放在通風地方

6. 果菜類：南瓜

工具：廚房紙、密實袋

保質期：1個月

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做法：

  • 1. 南瓜洗好、切粒，並印乾水分
  • 2. 把南瓜粒放進密實袋後，排出空氣
  • 3. 放進冰格 ，可保存1個月

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責任編輯：羅嘉欣

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