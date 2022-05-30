【東．南歐潮什麼】靚媽梁芷珮歐遊盡騷弗爆身形　Christy教大家5招簡易修身操

▲ 要操到咁弗真是不容易！

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，Christy繼上次帶大家玩轉芬蘭後，全新系列一連六集的《東．南歐潮什麼》將於今晚（5月30日）首播。

今輯《潮什麼》繼續帶大家眼睛去旅行，Christy孖住御用攝影師老公花了23天時間自駕遊，玩遍克羅地亞、波黑及黑山！

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玩轉克羅地亞 上山下海體驗

今、明播出的兩集，Christy先帶大家玩轉克羅地亞，克羅地亞國內共有七個世界文化遺產景點，Christy則分別遊覽了著名的普拉競技場、坐擁1,700年歷史的皇宮，及美劇《權力遊戲》取景地杜布羅夫尼克，古色古香的環境讓大家仿如置身古代。

克羅地亞鄰近地中海，水上活動自然不能錯過，Christy體驗了當地特色的睇日落之旅，於下午5點撐着透明船仔出海，欣賞無敵靚爆日落之餘，還能透過透明船底欣賞海底奇觀，她感嘆謂：「畀錢都買唔到呢個咁靚嘅景色。」

另外，出名玩得的Christy體驗了當地著名的跳崖之餘，還去了當地一個著名的足球場、登上37米高的球場頂部大玩笨豬跳，期間Christy嗌到拆天，相當過癮。

享受非一般野生松露

除了玩得招積，Christy亦吃得相當招積，她去了有「松露之城」之稱的布澤特「尋寶」，拖着兩隻「導松犬」到野外採摘野生松露，並即採即食炮製成美味可口的松露炒蛋，Christy品嘗後更大嗌正到爆。

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簡易修身操

今次Christy同樣三點式上陣亮相節目，而每次觀眾看見她雖身為3個小朋友的媽媽，但身形依然弗爆，還操到有腹肌，真令人羨慕不已。不過要操出如此弗爆身形，當然要付出不少努力及汗水，她除了不時做gym外，亦會在家操練。

她曾接受TOPick訪問時稱，一直有堅持每日健身，縱使早前健身室關閉，她仍每日落街跑步，雖然戴口罩跑步好辛苦，惟有間中停下來喘息：「唔keep住做就冇㗎喇！」除了跑步外，Christy還有跑橋、跑樓梯去買餸練心肺，返屋企就做一些動作練腹肌、操手臂,認真勤力。

早前她則在網上拍片教大家做簡易毛巾操，以幫助減肚腩練腹肌。

第1招：一條大毛巾做Sit up。

▲ 一條大毛巾做Sit up。

第2招：平板支撐運動系列，先後分開雙腿，再合腿推前身體。

▲ 平板支撐運動系列

第3招：原地登山跑。

▲ 原地登山跑。

第4招：平板支撐擺臀。

▲ 平板支撐擺臀。

第5招：雙腳離地，腹部用力支撐身體，雙手拿著球來回左右兩邊。

▲ 雙腳離地，腹部用力支撐身體，雙手拿著球來回左右兩邊。

另外，Christy亦建議女士們更需好好控制飲食，尤其晚餐盡量少食，她指自己主要飲湯和食雞胸，下午茶就偶爾飲杯熱奶茶醒醒神。想減肥的話，她建議從飲食著手，先將每餐食量減半，各位想要個弗爆body的女士要留意喇！