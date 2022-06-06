【兒童健康】學童近視年增逾100度宜盡早介入　眼科醫生教8招預防近視加深

▲ 據衞生署資料顥示，本港6歲學童約有18%近視，12歲近視已達62%。（iStock圖片）

學童自4月中開始復課，不少孩子復課後看黑板感模糊，家長才猛然發現孩子近視加深。有眼科醫生指出，不少學童於疫情期間近視加深的速度令人擔憂，要是每年近視加深超過100度，必須加緊留意並及早治療。

近視一直是香港兒童最普遍視力問題。據衞生署資料顥示，6歲學童約有18%近視，12歲近視已升至62%。近年疫情改變了學童的學習模式，在網課新常態下，小學生看電子產品屏幕的時間每天起碼3小時，第五波疫情更令小朋友鮮有出外活動，放鬆眼球的機會大大減少。

港安醫療中心太古坊眼科專科醫生劉承樂指出，疫情下學童戶外散步望遠物的時間大幅減少，加上網課長時間看屏幕，均有機會令近視加深速度更快。他提醒家長，現時有多種協助兒童控制近視的方法，各有利弊，家長可帶同孩子與醫生商討，選擇最適合孩子控制近視的方案。

深近視與眼疾相關

劉醫生表示，有位小朋友7歲時近視只有75度，但近兩年疫情期間，近視加深得很快，9歲時覆診近視增至275度！「這位小朋友的父母都不是深近視，他的近視急速增加與遺傳關係不大，有可能是長期看近物引起。」

要是這位小朋友的近視每年加深而沒有介入治療，到小六時可能已超過600度，這已屬深近視。

深近視與眼疾有莫大關係，有可能是眼球變長，導致視網膜被拉薄，有機會破裂，甚至視網膜脫落。另外，深近視與青光眼和白內障也有關。因此，小朋友一旦有近視，家長應多加關注，盡量減慢近視加深的速度。

▲ 眼科專科醫生劉承樂指，現時主要有3種方法協助控制近視，家長可帶同孩子向醫生了解情況。（受訪者提供）

他稱，一般而言，小朋友每年近視加深100度，家長便要注意，並且及早見醫生，看看能否控制近視加深速度。有些家長認為近視屬遺傳，以為「自己深近視，小朋友深近視難以避免；自己淺近視，小朋友近視不會太深，不用太緊張。」

雖然，深近視與遺傳有關，但劉醫生指，臨床上亦見不少深近視的小朋友，其父母都沒有這問題。因此，他提醒家長必須留意小朋友眼睛健康，如近視快速增加，需要盡早介入。他舉例︰「如一位小朋友每年近視加深100度，及至青少年期，近視有可能上升至1,000多度；如及早介入治療，有機會將每年近視加深速度減六至七成，大大減低深近視導致眼疾的風險。」

控制方法各有優劣

現時，主要有3種方法協助控制近視，各有優劣，家長應與眼科醫生商討，看看哪種方法最適合小朋友的生活和學習模式。劉承樂醫生指︰「使用阿托品（Atropine）眼藥水效用理想，但亦有小朋友不適合。另外，亦有小朋友使用眼藥水之外，再配以其他方法輔助控制近視，雙管齊下，效果可更理想。」

他舉例，研究證實低濃度（0.05%、0.025%、0.01%）阿托品（Atropine）眼藥水，可減低近視加深約六至七成，副作用亦較少，但仍有可能令瞳孔擴張，導致小朋友畏光，看近物時較為模糊。

阿托品眼藥水適合大多數小朋友，但對眼藥水敏感的學童，或使用後可能出現眼睛紅腫，便不宜採用。

▲ 第五波疫情下網課長時間看屏幕，有機會令近視加深速度加快。（iStock圖片）

另一種為角膜塑形隱形眼鏡（OK鏡），是於晚上睡覺時佩戴的隱形眼鏡，適合年紀稍大、好動、熱愛運動的小朋友。其原理是透過鏡片的壓力，將角膜改變至理想弧度，改變屈光度數。

要是小朋友不抗拒隱形眼鏡，自理能力高，能保持佩戴清潔的較適合。因日間不用戴OK鏡，也不用戴眼鏡，小朋友可如常游泳、打球。不過，如停止佩戴，近視度數可能會回復。

他強調，年紀小或未能保持鏡片清潔的小朋友未必適合OK鏡，因如不當使用，會增加感染或刮傷眼角膜風險，嚴重可能對角膜造成永久損害。

第三種離焦眼鏡（DIMS），亦適合大多數小朋友，DIMS近視控制鏡片設計和一般單焦點鏡片不同。鏡片外圍為光學離焦部分，以光學方式減慢眼球軸增長，從而延緩近視加深。

不過，DIMS對斜視的小朋友並不適合。由於焦點不在鏡片中央，而在視野周邊，如鏡片周邊度數不足，視力模糊，小朋友容易於走路或上落樓梯時絆倒。

▲ 戶外活動、觀望遠物，有助眼睛肌肉放鬆。（資料圖片）

遠望+近看 預防近視加深

1.每天戶外散步/活動，望遠物，讓眼睛肌肉放鬆。

2與書本、智能電話、電腦、平板電腦屏幕，相距至少20至50厘米。

3.經常轉換姿勢、眨眼及進行眼球肌肉鬆弛運動。

4.看書本/電子屏幕20至30分鐘後，應小休。

5.每天少於兩小時娛樂用途的屏幕觀看時間。

6.閱讀/使用電子產品時，光必須均勻、有足夠光度而無刺眼的眩光；不應於暗黑環境看電子產品。

7.充足睡眠讓眼睛休息。

8.每年檢查眼睛一次，如近視影響學業/日常生活，便需佩戴眼鏡。

記者︰李越樺