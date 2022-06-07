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【校長專欄】爸爸非「超人」也有苦惱的難題　東九滙基校長：請給爸爸溫情的擁抱

中小學 12:36 2022/06/07

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鄭建德校長說: 其實爸爸並非超人，也有工作的苦惱、生活難題。

踏入六月份，父親節將至之時，很想寫一篇有關父親的文章；可是執筆良久，都無從入手，腦裡不斷縈繞著我與父親相處的片段，以及我與孩子們共度的時光。

有人形容「父愛如山」，取其意義為穩重、連綿，為家人遮風擋雨；但更多對父親形象的描述是「木訥寡言」、「威嚴」、「睿智」。

由於父親普遍都不慣於情感表達，當子女漸漸長大時，都傾向找媽媽談心事；遇有難題才會找爸爸去解決，彷彿也把爸爸的形象定型了！孩子們，其實爸爸並非「超人」，他也有工作上的苦惱、生活上的難題；他也有情緒低落的時間，只是他比較內斂，沒有表達出來而已。如果有一天，你看見爸爸放工回家時滿臉愁容，請不要裝作若無其事，試試開口關心一下，說不定你會聽到爸爸內心深處的聲音。

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爸爸的「威嚴」在於他的社會經驗，他知道要在高度競爭的社會力爭上游，得在知識、技能、態度方面裝備孩子，所以他就像「魔鬼教練」一樣對孩子嚴格訓練，有時忘記了父親、兒女的關係總不能單純地「以結果為目標」！

孩子們，其實爸爸並非不關心你，只是有時比較焦急，很想短時間見到果效而已。如果有一天，你看見他暴跳如雷，請不要心想避之則吉，試試將你的感受與他分享，可能你會讓他明白應怎樣與你相處、也知道怎樣的成長步伐最適合你。

家庭是談情說愛的地方，父親要學習表達對孩子的愛。孩子還年幼的時候，我們抱著他們睡覺，或是拖著小手散步的情景仍歷歷在目；只是孩子漸漸長大，這種親切的觸踫變得陌生。

我相信父親除了鐵漢的一面，還有柔情的一面。父愛除了如山，也像水，可以環抱滋潤孩子的生命。孩子們，要不在今天晚上待父親放工回家時，就給他一個情深的擁抱！

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撰文 : 鄭建德校長 滙基書院（東九龍）

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