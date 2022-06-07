【我哋係COLLAR】芯駖被發現帶青瓜入營　Candy感賽例不公激動流淚

▲ 《我哋係COLLAR》

ViuTV節目《我哋係COLLAR》之前幾集介紹各成員，到昨日（6月7日）內容開始播出COLLAR入營。

因為製作組在COLLAR出發前，要沒收他們的手提電話及零食，所以8位成員沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）入營前先要被「旁白君」檢查行李。

【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪 芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】

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芯駖行李藏青瓜

當中芯駖帶了一大袋值千元的零食外，更被「旁白君」當場發現她的行李內藏有一條青瓜，令大家覺得有特別用圖，令全場爆笑。芯駖即時也忍不住笑住地解釋，青瓜是用作食用更指是健康之選。

至於在COLLAR內出名為食的阿Day，眼見零食被沒收大感不捨。而她把零食放入褲內，結果被經理人戴穎從Day的褲頭奪走沒收。

Gao行李最輕便

至於隊長阿Gao的行李是眾人當中最輕便的一個，只帶一個背包而已，袋內裝有她的毛公仔，可是被旁白君發現她袋中藏有大肉腸零食，令眾人大笑。

到營地後，原來製作組為眾人安排了4間小屋，但每間屋設備都不同，最好的一間有備有豐富零食、有手提電話任用、設兩張舒適的睡床，然後其餘3間的設備水平不斷遞減。

分組比賽爭房

因此製作組安排COLLAR成員分成兩組，紅、藍兩組，Gao、Marf、So Ching、Candy編為紅組，Day、芯駖、Ivy、Winka為藍組，兩組玩3個遊戲決勝負去爭住房權。

當中本身在求學時期為校隊的Candy盡發揮其決勝之心，玩遊戲時十分認真，結果她所屬的紅組在首兩個遊戲都勝出取得4分。

可是製作組在第三回合拔河賽卻安排勝出的一方可獲5分，結果有自稱「下盤夠穩」的Winka所屬的藍組勝出拔河，即時反敗為勝。

全員相擁安慰

運動員出身重視競賽公平的的Candy覺得賽例不合理，更激動得把護膝掉下憤然落淚稱︰「咁辛苦做乜Q啫！咁我上兩鋪做乜鬼，直接最後一鋪直接5分咪算！」

一眾隊員被她面嚇到並即安慰Candy，結果全隊人也眼濕濕，勝出的藍組成員Day、芯駖、Ivy、Winka更是感抱歉而落淚，當中Winka哭得最利害，更表示寧願自己睡最差的房間。而阿Gao發揮隊長本色，不斷安慰Candy、Winka，一眾姊妹更齊擁抱。

最後Candy抒發完情緒後冷靜下來，更對住鏡頭開玩笑戲稱是拍攝效果打完場。事後Candy表示：「因為我以前係運動員，所以我覺得咁樣好唔公平，我哋之前的努力都白費咗，一無所有。」

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