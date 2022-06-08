▲ 《我哋係COLLAR》玩守護天使互相送禮搞喊隊員，Candy貫徹大頭蝦性格一秒「露底」。

ViuTV節目《我哋係COLLAR》紀錄《全民造星IV》出身的女團COLLAR成軍之路，昨晚（7日）播出COLLAR八位成員在三日兩夜Staycation當中的「守護天使相認時間」，眾人揭露是哪位成員的守護天使兼送上禮物，感性的Winka、Ivy So、Candy和Marf都在環節目被感動流淚。

《我哋係COLLAR》節目組於早前讓八位成員抽籤，讓各位「守護天使」抽出自己的守護對象，默默為對方做三件事和為對方準備一份禮物。

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在昨晚的節目中八位守護天使公開身份，並向守護對象送上精心準備的禮物。第一位公開的是Sumling（李芯駖），她收到了守護天使送上的滋補杏仁湯，可惜她原來不吃杏仁製品，唯有送給最接近她的Winka（陳泳伽）。

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當Sumling打開守護天使為她送上的禮物，除了一條龍貓毛巾，還有一封超長、密密麻麻的手寫信，Ivy So（蘇雅琳）一見到信紙即謂：「已經知道邊個啦，封信咁長！」Sumling的守護天使就是「講經擔當」的Winka。

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醒目成員一早估中

愛吃的阿Day（許軼）收到守護天使送上的麻糬波波，她笑言一看到心意卡上的字跡就知道是So Ching（蘇芷晴）所送，守護天使So Ching向阿Day送上韓團BTS成員Jimin的公仔，阿Day珍而重之不想弄髒，表示要回家再拆禮。

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Candy同樣靠蛛絲馬跡猜到Sumling就是她的守護天使，因為她收到的一盒士多啤梨中，放著Sumling愛用的黑色牙籤；而Sumling則向Candy送上青蛙公仔：「想係王子出現之前有隻青蛙陪住佢。」

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阿Day則是Marf（邱彥筒）的守護天使，向對方送上小夜燈的她表示：「我無咁著重禮物，反而係喺日常生活俾多啲關心佢。」

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感性成員爆喊

So Ching一直都猜不到自己的守護天使是誰，但當她打開禮物見到印有愛貓粘粘的手機殼，加上Marf招牌的手串珠仔，就知道是出自Marf的安排；見到守護對象非常喜歡自己準備的禮物，Marf感到到流淚，So Ching則認為外表堅強的Marf內心有著柔軟的一面：「佢鐘意串珠仔呢樣嘢係令我覺得佢似個幾歲嘅女仔，我有少少覺得佢唔係好知自己有呢一面。」

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隊長阿Gao（沈貞巧）收到菲林相機和還貼著價錢的菲林，一收到已有眉目知道是Ivy所贈，再打開小禮物見到是自己最喜歡的小狐狸公仔，阿Gao馬上變成小朋友一樣勁開心。Gao跟Ivy十分有緣，互相抽到對方成為大家的守護天使。

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阿Gao向Ivy送上親手炮製的海螺湯和豬仔底褲，Ivy趁機說出心底話：「係《造星》中我第一個信任嘅人就係阿Gao，當時已經覺得如果可以成日同阿Gao玩應該幾開心。覺得佢好可靠、值得信任，雖然我唔會成日分享我嘅煩惱，但覺得佢好好倚靠。我平時好少主動同人建立關係，無機會好好講對阿Gao嘅感覺，今次同佢配對咗互相送禮物，覺得好神奇好開心。」

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Winka同樣收到愛心老火湯作為禮物，而她的守護天使亦是公認最「大頭蝦」的成員Candy，更笑言在第一日已經發現這件事。話說Candy送上老火湯時Winka在化妝，透過面前的鏡見到Candy在其身後拍片，馬上就知道其守護天使就是她。

而不擅長做手工的Candy用心製作心意卡作為禮物，還未看內容的Winka馬上爆喊：「我覺得我哋八個女仔都好唔容易，我想同大家做一世嘅屋企人，希望大家都相親相愛！」看著Winka收禮物如此感動的Candy也不禁流下眼淚。