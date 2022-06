【膠戰女神】洪卓立送生日驚喜搏女友一笑　Hillary冧爆甜笑：蝦碌和溫暖中渡過

▲ 憑《膠戰》彈出的劉沛蘅(Hillary)獲男友洪卓立陪伴過生日。

ViuTV綜藝節目《膠戰》大受歡迎,「6膠」之一的劉沛蘅(Hillary)於昨天(8日)生日,並與男友洪卓立雙雙放閃,甜度爆燈!

剛剛迎接31歲的Hillary在生日佈置前拍照留念,又與洪卓立一起合照紀錄這個重要時刻。

笑過生日

Hillary於社交平台發布生日帖文,並寫道:

祝我生日快樂🎂

今天在蝦碌和溫暖中渡過

簡簡單單,卻是最好的安排

笑了一整天😊 謝謝大家的祝福,我都收到了!

感恩有你們在身邊❤️

從照片中可見,Hillary驚喜地接收男友所送的生日驚喜,又跟生日佈置及蛋糕合照,展示冧爆的甜美笑容。

【大方認愛】洪卓立與千金小姐Hillary親證戀情 強調財政獨立關係非建立金錢上

男友好友齊祝賀

洪卓立貼出二人合照,並謂:「繼續快樂 繼續成長 繼續互相照顧」

不少圈中好友都留言向Hillary送上生日祝福,馮允謙笑指:「For a minute there I thought u turned 68」、程人富亦笑言:「生日快樂🎂睇落唔似68歲😊」、徐㴓喬祝她:「Happy Birthday Hillllllaaarrryyyy!!! ✨✨✨ wish you flower power foreverrrrr」、「6膠」之一的岑珈其說:「Happy birthday」