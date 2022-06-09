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【膠戰女神】洪卓立送生日驚喜搏女友一笑　Hillary冧爆甜笑：蝦碌和溫暖中渡過

娛樂 11:19 2022/06/09

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憑《膠戰》彈出的劉沛蘅（Hillary）獲男友洪卓立陪伴過生日。

ViuTV綜藝節目《膠戰》大受歡迎，「6膠」之一的劉沛蘅（Hillary）於昨天（8日）生日，並與男友洪卓立雙雙放閃，甜度爆燈！

剛剛迎接31歲的Hillary在生日佈置前拍照留念，又與洪卓立一起合照紀錄這個重要時刻。

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笑過生日

Hillary於社交平台發布生日帖文，並寫道：

祝我生日快樂🎂
今天在蝦碌和溫暖中渡過
簡簡單單，卻是最好的安排
笑了一整天😊

謝謝大家的祝福，我都收到了！
感恩有你們在身邊❤️

從照片中可見，Hillary驚喜地接收男友所送的生日驚喜，又跟生日佈置及蛋糕合照，展示冧爆的甜美笑容。

【大方認愛】洪卓立與千金小姐Hillary親證戀情　強調財政獨立關係非建立金錢上

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男友好友齊祝賀

洪卓立貼出二人合照，並謂：「繼續快樂 繼續成長 繼續互相照顧」

不少圈中好友都留言向Hillary送上生日祝福，馮允謙笑指：「For a minute there I thought u turned 68」、程人富亦笑言：「生日快樂🎂睇落唔似68歲😊」、徐㴓喬祝她：「Happy Birthday Hillllllaaarrryyyy!!! ✨✨✨ wish you flower power foreverrrrr」、「6膠」之一的岑珈其說：「Happy birthday」

撰文 : TOPick柴犬出動

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