【膠戰女神】洪卓立送生日驚喜搏女友一笑　Hillary冧爆甜笑：蝦碌和溫暖中渡過

ViuTV綜藝節目《膠戰》大受歡迎，「6膠」之一的劉沛蘅（Hillary）於昨天（8日）生日，並與男友洪卓立雙雙放閃，甜度爆燈！

剛剛迎接31歲的Hillary在生日佈置前拍照留念，又與洪卓立一起合照紀錄這個重要時刻。

【家族榮耀】劉沛蘅入行14年憑《膠戰》上位 Hillary僅細熊黛林11年演母女零違和【多圖】

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笑過生日

Hillary於社交平台發布生日帖文，並寫道：

祝我生日快樂🎂

今天在蝦碌和溫暖中渡過

簡簡單單，卻是最好的安排

笑了一整天😊

謝謝大家的祝福，我都收到了！

感恩有你們在身邊❤️