【十八年後的終極告白2.0】Queenie仇家多終被殺　6大嫌疑犯誰最有殺人動機？

▲ 《十八年後的終極告白2.0》

TVB劇《十八年後的終極告白2.0》由未播出已劇透譚凱琪飾演的Queenie會死於非命，引發懸疑命案。

《十八年後的終極告白2.0》內Queenie可說「仇口多」，故事由她背老公譚俊彥飾演的姚尚謙（Angus），偷食丈夫好友Jason（陳山聰飾），而Jason老婆Joyce（趙希洛飾）發現婚外情後，「癲婆」上身密謀報復，「自製意外」碌落樓梯扮被譚凱琪施毒手推跌。

另一邊廂，龔嘉欣飾演的沈越，因一場畫畫交易而與譚俊彥緊密聯繫，令譚凱琪懷疑這對舊相好舊情復熾。

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6大嫌疑犯

劇集播出第二個星期，在昨晚（6月8日）第8集內「得罪人多」的Queenie終於出事。故事講到Queenie得知丈夫與沈越相約在畫室見面，正當上樓之際，被人在後樓梯用玻璃碎片刺傷腹部，之後逃走到天台，最後失足跌落樓身亡。

譚凱琪所飾演刻薄、貪錢、機心重重的角色得罪全世界，身邊6位人物成為嫌疑犯，而且每人都有殺人動機，究竟誰是真正的兇手？

▲ Queenie究竟被誰謀殺呢？

嫌疑人物1：譚俊彥

飾演畫家的譚俊彥，經常被譚凱琪鬧無出色，後來更發現老婆背著自己偷食好友搞婚外情，讓他大受打擊，其中一幕情緒失控向譚凱琪「叉頸」壓倒在梳化。

殺人動機：飽受多年屈辱兼不甘戴綠帽

嫌疑人物2：趙希洛

趙希洛得知譚凱琪偷食其丈夫，繼而發現對方間接累到自己小產，已懷恨在心。各種恩怨引發其「癲瘋」性格，自製苦肉計向譚凱琪進行報復大行動。

殺人動機：剷除小三兼報小產之仇

嫌疑人物3：龔嘉欣

譚凱琪懷疑龔嘉欣是小三，在龔嘉欣頂手的糖水店開張當日，踩場踢櫈又掌摑其妹妹沈曉彤（鄧卓殷飾）。加上譚凱琪死時龔嘉欣剛好在現場出現，眼神亦相當閃縮，嫌疑度大增。

殺人動機：報踩場之仇

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嫌疑人物4：陳山聰

陳山聰與譚凱琪曾有婚外情，亦一同捲入撞死大肚婆的交通意外。他一早想擺脫譚凱琪的糾纏，加上懷疑對方因妒成恨對老婆趙希洛不利，更發現她關上其手機，讓他無法趕及救老婆導致小產，因而想殺人滅口亦不足為奇。

殺人動機：剷除障礙物

嫌疑人物5：阮兒

飾演譚凱琪助手Kammy的阮兒，對譚凱琪有著「扭曲的愛」，默默付出卻換來承受對方的臭脾氣，曾一度想與譚凱琪同歸於盡，只是最終事敗。難度消失多時的阮兒，死心不息繼續想置譚凱琪於死地？

殺人動機：因愛成恨

嫌疑人物6：鄧卓殷

鄧卓殷早已發現胞姐龔嘉欣與譚俊彥過從甚密，鬧爆對方做人小三。而糖水店開張當天，譚凱琪當眾掌摑鄧卓殷，出事當晚她亦失蹤，其後精神恍惚出現在譚俊彥畫室。

殺人動機：不甘胞姐及自己被辱罵

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