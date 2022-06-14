【MIRROR成員】小克分享與姜濤+Jer合作點滴　讚姜MAN心地善良創作具膽量

填詞人小克先後為MIRROR成員姜濤的獨唱作品《鏡中鏡》、《作品的說話》填詞，更多次與Jer（柳應廷）合作，當中包括Jer在新人年推出的「物語三部曲」，可謂鐵腳的班底！

小克早前亮相網上節目《畢明活姣啲》接受主持人畢明訪問，分享為姜濤、Jer譜詞的過程，又提到他眼中的兩位是怎樣的。小克更大爆姜濤就歌曲寫過一篇文章給他！

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姜濤+Jer對作品參與度高

小克稱姜濤總會分清尊卑地稱他做老師，又是心地善良、有膽量的人，因為《作品的說話》是一個反戰主題。他指與姜濤是直接溝通，只是起初會「老派」地透過監製聯絡他。

小克稱姜濤、Jer對作品參與度高，他說可能要感謝花姐讓MIRROR成員自由選擇監製、不要寫得敏感或過火就可以。他稱歌手也會帶著自己想表達的訊息，即使不知道如何表達，自己也會作出幫忙，並加上自己想表達的，取一個平衡。

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《作品的說話》背後故事

談到姜濤的最新派台歌《作品的說話》，小克指本來已有人為姜濤的「十胎」填詞。直至4月初，姜濤自己覺得在生日時推出一首以反戰為題的歌曲，於是找小克幫忙。

他指：「所以係得一個月做，連埋作曲、寫詞、錄歌、編曲、MV，都係一個月之內做哂，佢係3月尾時畀demo我」。他自己也會用過往的反戰作品，也與姜濤互相交流。

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與Jer合作

至於與Jer的合作，小克指Jer是經王雙駿（Carl叔叔）聯絡他。當時他為Jer寫了一首情歌，後來Jer反對：「我真係好想寫《水刑物語》裡面一啲意象，喺水入面垂死掙扎，我話你唔早講？」

他稱由於Jer當時是新人，就不太敢表達，是比較怕醜。而姜濤的表達是相對Jer清晰。他補充：「Jer會搵reference photos畀我哋，《風靈物語》時有一些死神相。佢完全有份參與初步嘅諗法，依家嘅歌手唔再係performer。MIRROR每一個有solo歌出嘅成員都會有佢自己想講嘅嘢。」

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小克：姜濤寫咗一篇文畀我

小克為姜濤的《鏡中鏡》填詞，他分享道：「姜濤寫咗一篇文畀我，係佢自己話要加畀畀心、畀畀心、姜B，佢話我唔介意加personal嘅嘢，你話得我就加，係喺邊度加，就係我憑我嘅經驗去決定。」

他說姜B希望他可寫出反抗、接納、共存的分別，又看過小克的書發現過往有類似作品，真是做足功課，甚至數年後可由自己填詞，畢竟他的文筆不差。

小克也分享趣事指，在《作品的說話》推出前，姜濤希望修改小克所寫的文案：「呢個的字可唔可以唔要」。小克也同意那個字是多餘，並指姜濤的中文比他好。