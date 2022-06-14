【小兒便秘】2歲多男童將升幼稚園戒片壓力大　大便乾硬肛門皮膚破損便秘10天入院

▲ 本港有名2歲多男童便秘10天入院，原因是即將升幼稚園，家人要他戒片感大壓力。

便秘大小朋友也有，本港有名2歲多男童因為連續10天沒有大便而入院，營養師分享此案例，指出該男孩都會吃各種蔬菜水果，飲水量亦充足，出現便秘主因是壓力大所致，因家人急著為即將升幼稚園的他戒片。

2歲多男孩便秘10日入院

澳洲註冊營養師「糖果媽媽」在本港公立醫院工作超過十年，開設了facebook專頁「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」，日前，她分享了一則帖文有關「營養師病房篇—— 便秘十日入院的小孩」，事主是一名兩歲多的男孩。糖果媽媽表示疫情期間，以往很多時在兒科病房出現的輕症都消失，「便秘」就是其中之一，而數星期前，再次在兒科病房出現便秘個案。

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該小朋友連續10天沒有大便，家人見他很辛苦但又束手無策，唯有送他入院處理。醫生安排照腹部X光見到大腸很多積便，處方了塞肛藥，幫助排走肛門口比較乾硬的大便，亦轉介營養師評估小朋友的飲食生活習慣。

男孩的身高體重完全沒有問題，一直沿著75生長線成長。細問之下其實飲食也沒有大問題，早午晚三餐及小食吃得足夠，沒有偏食習慣，各種蔬菜水果都會吃，而且份量合適，飲水量亦充足。

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「戒片」心理壓力大

不是飲食問題出現便秘，再細問之下，發現是心理壓力問題。小朋友以往排便正常，每日1次，因為他即將升讀幼稚園，所以家人近來開始為小朋友「戒片」，小朋友可能有點壓力，總不能在廁所成功排便，故此大便愈來愈乾硬，更試過幾次因大便乾硬而肛門皮膚破損了，因此變得越來越怕去大便。家人形容小朋友甚至晚上會發噩夢，開口說：「唔去屙poopoo呀！唔去呀！」

營養師「糖果媽媽」很理解因心理或行為問題而引致的便秘，因為她的大兒子當年也有類似的情況！「糖果媽媽」建議家人讓該孩子繼續進食充足蔬菜水果及飲用足夠流質，令大便保持軟身。另外最緊要的是「戒片」不能操之過急。

當務之急是先幫男孩回復正常的排便習慣，每1至2日便要排便，暫時可先允許他在尿片上去大便，建立好正常排便習慣後，才逐步教導他在便盆或廁所去大便，可以一起閱讀「戒片」主題的圖書、買一些孩子喜愛圖案公仔的便盆或廁所板等，並引導他一有便意就要去大便，千萬不要忍著。

內容獲「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」授權轉載，原文可見facebook。

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責任編輯︰顏紫燕