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【七月返歸】MIRROR成員AK打敗廿多位面試者　Anson Kong新片劇照首度曝光

娛樂 13:07 2022/06/16

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《七月返歸》

由「mm2新晉導演計劃」大獎得主謝家祺（Nate Ki）首次編導的懸疑驚悚電影《七月返歸》於上月開機。影片由人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）主演，夥拍白靈演出。
 
AK與白靈今次在電影中演一對牽絆極深的母子，除他們二人外，《七月返歸》更請來金像影帝太保及譚玉瑛兩位重量級前輩助陣。

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太保譚玉瑛助陣

影片故事講述片中的AK有陰陽眼，由此被朋輩排擠，長大後移居加拿大生活，某日收到母親自殺不遂的消息，被迫回到香港的舊居，但同層的街坊行為怪異，當中包括太保、譚玉瑛合演夫婦。

夜半，樓上總傳來怪聲，迫使男主角到上層探過究竟，卻發生一連串疑幻疑真的怪事。

白靈百分百投入

電影於去年開始與20多名男演員進行試戲，經過一輪演技激鬥，導演盛讚AK在不同場口之間所表現出的潛力和可塑性，最終選出AK為男主角。
 
此外，來自美國的白靈繼《餃子》及《墮胎師》後再次參與香港電影，她於隔離期間苦練廣東話，全面投入角色。

謝家祺導演表示：「白靈是個百分百投入的演員，非常佩服她對演戲的堅持，拍攝期間多次對她的演技感到驚嘆。」
 
電影公司亦都公開劇組開鏡拜神相及最新劇照，劇照充滿著懸疑氣氛，其中一張AK在電梯內表現驚恐的劇照，更展示他的另一面貌。

撰文 : TOPick柴犬出動

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