【Band1尖子】女生右手骨折悟出學習道理　成績突飛猛進考入Band1中學

▲ 莫恩善右手骨折後，雖獲老師豁免不用交功課，但她自我苦練左手寫字。

一次骨折意外，改變了中華基督教會基華小學6年級女生莫恩善的讀書態度。莫恩善在五年級前成績並不突出，惟經歷一次右手骨折意外後，她明白到學習的機會不是必然的，從此改變了學習態度，而自己的學習能力突飛猛進，考入黃大仙區Band 1中學中華基督教會協和書院。

事緣小學五年級時，莫恩善在體育課堂上意外受傷，導致右手骨折，她曾經因而鬱鬱不歡，幸得好友們在上課下課時為她拎書包，上課時為她抄寫筆記，令她感受到好友的關懷，即使老師豁免她在受傷期間不用交功課，但莫恩善並沒有行使這「特權」，反而苦練左手寫字。

受傷後苦練左手寫字 明白上學並非必然

經過苦練後，莫恩善用左手寫字，不但令學習生活回復正常，更令她學會珍惜學習的機會，明白能夠讀書寫字並非必然的事，她的學業成績更上層樓。班主任陳老師雀躍地說: 「受傷後，她的成績不但沒有退步，反而突飛猛進，然後學習表現變得優越。是啊，因禍得福!」經此一疫之後，莫恩善的學習能力提昇了，升中派位也取得好成績，得以進入心儀的中學。

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莫恩善最喜愛視藝和英文科目，有感自己的英文詞彙貧乏，於是經常看英文書籍和英文電影，尤其愛看偵探小說，遇有不懂的生字便上網查字典，從而吸收更多英文詞彙。不過，她對數學科較遜，便將勤補拙，上網找尋數學習作，多加練習。

盼大學畢業後發展演藝界事業

對於中學生活，她期望盡快適應並且認識新朋友，並對小學沒有的學科地理、科學和歷史科，充滿期待。還以為她將來的志向也離不開理科，她卻說希望以演藝作為職業。

雖然莫恩善並非自幼學習音樂、繪畫，小學三年級才開始透過課外活動班初次接觸鋼琴。為何揀選學鋼琴? 她稱:「睇電視見到鋼琴表演，覺得彈琴時形態優美，旋律亦動聽，於是很想自己都試下。」於是她在升讀小三前的暑假嘗試參加鋼琴班、畫畫班，以及外籍老師任教的英文寫作班，其後發覺深感興趣，便一直學習至今。​​​​​​​​​​​​

在學習過程中，鋼琴老師讚許她具有藝術天份，而且歌聲動聽，她亦希望將來的職業與演藝有關，例如鋼琴家、歌手。她也參加了校際鋼琴節、校際朗誦節，以及錶面設計比賽，都贏得獎項。

父母從不要求取得100分

不過，她認為必須要努力讀書、完成大學，具有一定的知識之後，才去發展演藝事業，這個想法與她從小受到父母的感染不無關係。莫恩善的父母時常向她灌輸一套觀念──在社會工作並不容易，會遇到不少困難，因此要多吸收知識，以備長大後投身社會之用。

然而，莫恩善的父母並非虎爸虎媽，相反，他們從不給女兒壓力，並不要求女兒考試有100分，只著女兒盡了力便可。那麼，父母對莫恩善期望是什麼? 是良好的人際關係，「爸媽期望我同身邊的朋友好好相處，不要得罪了別人也不自知。」她解釋。在此情況下，莫恩善在校園裡滿有良朋知己，且在骨折受傷過程中幸有老友們的幫助，她更因而因禍得福!

莫恩善的讀書秘訣是要訂立一套適合自己的溫習方法，她會平衡學業、練習鋼琴和唱歌的時間。對於她來說，體藝活動不但是課外活動咁簡單，而且是認識朋友的好機會。

學校的體藝活動多元化 助學生發掘天賦

莫恩善指，學校有不少體藝活動，可讓她發掘天賦。中華基督教會基華小學校長陳章華稱，由於疫情，上課時間縮減為半天，學生的自發性提升了，都自發地加強學習，而學校繼續在學術的要求嚴謹之外，亦會鼓勵學生多嘗試新事物，提供多元的課外活動，無論是音樂、跳繩、視藝，以及科學創作都取得成績，近年師生都嘗試STEM，一起製作機械人。

基華小學要求學生在課外活動要盡力並且樂在其中，從而建立自信心。有一位學生擅長唱歌，曾獲獎無數，有一次參加表演活動，但主辦機構卻要求他表演跳繩，他雖是學校跳繩隊成員，但歌唱成績遠優於跳繩，心裡納悶為何不表演自己的強項?老師把這位學生的想法告訴陳校長，陳校長遂與這位學生傾談，疏導他的情緒且建立他對表演跳繩的信心。

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給予學生嘗試的機會

為了加強學生的自信，基華小學曾為一位學生舉辦畫展，在校園入口和大堂展示他的畫作，並舉行一個小型開幕禮，這個小型畫展規模雖小，但對於這位學生意義重大，是學校對其予以一個肯定，並且營造學校是有發揮機會的地方。

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記者：殷鳳萍