【超級父親】李彩華賣海鮮養大5個女勞碌一生　「小背心」計劃退休玩音樂享兒孫福

▲ 「小背心」李彩華靠賣海鮮養大5個女，如今兒孫滿堂飲得杯落。

每逢出現有關海鮮食安問題的新聞，總會見到香港海鮮業聯合總會主席、人稱「小背心」的李彩華解答記者提問，現年64歲的華哥一直想交棒，好讓自己安享晚年，弄孫為樂，夾band玩音樂。說到癮起，華哥拿起色士風隨意吹奏，「孫兒生日時，我會玩樂器為他們伴奏！」

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64歲的華哥今年入行50年，父親節前筆者拜訪華哥這名超級父親，從香港仔魚市場走到其辦公室短短幾分鐘路程，至少10個街坊上前與華哥打招呼，華哥都會熱情問候對方。

我出世至今沒離開過香港仔，這是我的根基。我在這裡居住、搵食、由我家行去公司僅需10分鐘，不必舟車勞頓，最重要是我每天休息時間起碼比人多一小時，計到我60歲總共有幾多？是天文數字！

▲ 元祖男神「小背心」。（湛斯雅攝）

7個孫最小1歲 10歲長孫音樂最叻

上到華哥的辦公室，眼前猶如一個小型音樂室，擺滿色士風、電子琴和鼓等樂器，「我女兒和孫兒間中上來一起Jam歌，大女彈琴、我吹色士風，孫兒一個打鼓、一個吹笛。」華哥談起「7粒孫」最開心，最大10歲，最小僅1歲，他大讚10歲孫兒玩樂器最叻，「他8歲已跟我一起玩音樂！」

對華哥的家庭來說，海鮮是生活，音樂是親子樂。華哥於小五、六開始愛上音樂，每天返學前必聽收音機，最沉迷香港口琴之父梁日昭主持的口琴音樂節目。

我對口琴是情有獨鍾，只售4、5元一支，方便攜帶又易學，當時我沒有老師教導，靠自學練習。如果我當年專注玩音樂，可能會比現在好得多。

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13歲輟學接手「肥婆」海鮮

當年的小伙子即使有才能，往往因為生活而被迫放下。在華哥約13歲那年，他讀了半年中一後，母親身體出現毛病，一年要做3次手術，他身為四兄弟姊妹中的老大，惟有輟學幫手海鮮批發生意，至14歲全盤接手擔大旗至今。

▲ 華哥由年青到中年的樣貌轉變。（受訪者提供相片）

華哥的檔口有個吸睛招牌「肥婆海鮮批發」，靈感來自漁民對母親的呼喚，華哥憶述道︰「我未出來幫手前是沒有招牌的。這原本是我父母的小生意，但爸爸不務正業，沒有盡好丈夫和父親的責任，只顧賭博、飲酒，故一直只有媽媽和夥計工作。當那些漁民找我媽做交易時，總是叫她肥婆、肥婆，叫足幾十年，她又沒所謂。後來我要辦商業登記要改招牌名，就索性叫肥婆，好記嘛！」

寵妻逾40年︰愛得比以前深

「肥婆」媽媽術後仍經常返檔口幫手，做些輕巧工作，媽媽不忍兒子辛勞，欲找個新抱幫輕他，當年約21歲的華哥婉拒，「我好怕醜，都是自由戀愛較好。」恨娶新抱的媽媽沒有理會，找了漁民介紹外甥女給華哥認識，「後來發現她曾與我們交易，一早認識的，之後我們拍拖了。」

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這名外甥女就是華哥的現任太太華嫂，比華哥大2歲。當年華嫂常到澳門工作，華哥一休息就到澳門拍拖，在未來外父的大船內留宿，拍拖約半年就拉埋天窗。

說實話，當年我不太愛她，但現在我對她的愛比以前更深，我們有小孩後，我更愛錫我太太。如果我不夠愛她，又怎能做到40多年夫妻？我們的愛是慢慢培養，她很辛苦為我誕下5個小孩，這樣一想，都覺得超值啦！還不抵錫？抵錫啦！

▲ 5個女兒全部嫁出，華哥華嫂多了5個「半邊仔」。（受訪者提供相片）

連誕5女從不埋怨︰是天注定

華哥華嫂育有5個女兒，大女已41歲，與細女相差12歲，「很多人都問我生5個女是否為了追仔，坦白說，生下第一個女時，我的確有少許失望。當女兒1歲多開始識行識走，覺得她好得意，當時已再沒有重男輕女之心。」

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相隔一年誕下第二名女兒，華哥都覺得她得意；第三個又是女兒，他沒有埋怨，相信是上天注定；到第四個女兒，華哥仍不以為然，可是太太感到壓力，自覺虧欠了丈夫。數年後，太太心有不甘，從三姑六婆打聽了生仔偏方，太太欲試多一次。

結果，兩人誕下第5名女兒。

不能只怪責太太，男人都有責任。是天注定了，無得恨，生仔生女我沒所謂，我父母都沒有施壓力。但5個女兒，我真的夠了，就算我養得起，管教都很困難，幸好幾個女都乖。

問「小背心」有否想過是否食海鮮致生女多？「可能與我經常飲啤酒有關，酸鹼性的問題，食得酸性多，多數生女，啤酒是酸性；多吃肉可能較大機會生仔。」

▲ 華哥華嫂抱7粒孫好幸福。（受訪者提供相片）

生意上軌道 四五女赴英國升學

生仔生女沒有影響夫妻關係，倒是照顧5孩令兩夫妻忙得不可開交，尤其二女和四女終日哭個不停，影響華哥睡眠，工作沒有精神、易發脾氣，夫妻關係一度緊張。幸好5個女漸漸懂事，大女二女幫忙照顧妹妹，減輕父母不少負擔。

華哥的海鮮批發生意不俗，已有能力安排女兒上興趣班，華哥安排了大女學鋼琴，一學十多年，還成為了鋼琴老師，至今執教20多年。而二女熱愛跳中國舞，也當上跳舞老師；三女則學美容，幫人化妝、紋眉。

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至於第四和第五女兒基於家庭環境改善，能如願雙雙到英國留學，分別在巴斯（Bath）讀藥劑和諾域治（Norwich）讀商科。華哥讚四女讀書最叻，現正在港怡醫院做藥劑師；細女則成為全職媽媽，女兒只有1歲大。

她們現在知道湊小孩辛苦了！她們現在幸福得多，全部都住我附近，一上班就放低小朋友在我家，所以一到下午，我就一屋小孩。

▲ 華哥晚年才開始色士風，靠自學勤練習，現已可以夾band四出表演。（黃建輝攝）

從酒品看人品 考驗5個女婿

華哥憑著一個海鮮檔養大5個女，如今全都出嫁，多了5個「半邊仔」，共誕7個孫。華哥將女兒的終生幸福交託女婿前，都曾與女婿們食飯摸摸酒杯底，從酒品看其人品，「看得出他們各有長短處，但基本人品都不差。」

華哥華嫂勞碌一生，是時候享兒孫福。華哥的工作時間由凌晨至早上，下午就回家陪孫兒玩耍，「1、2歲最好玩，剛剛識行，好過癮，一見到公公就攬住錫，好開心的！」他笑言不會教孫，必須由父母負責管教，「三女個大仔就快5歲，好曳好難教；其他都好乖，鬧一鬧就驚。」

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被海鮮耽誤了的音樂人

他慨嘆從事街市、海鮮業，每逢節日及公眾假期特別好生意，根本沒時間陪妻女去玩，「做我們這一行，家庭溫暖好少，在我的年代失去了親子樂，在家只和女兒們彈琴。」如今已屆退休年齡，他希望多陪妻女和孫兒彌補遺憾。反而養活三代人的海鮮檔，其去留他卻看得開。

二女和三女間中都有落舖幫忙，但她們很難全盤接手，只能幫輕一部分，我不會覺得可惜，或者看看女婿們有沒有興趣，甚至交由夥計接手，個個都跟足我20、30年，現在我寧願多玩音樂。

近年華哥在舊同學介紹下，認識了一班耆英音樂發燒友，8、9年前他開始接觸色士風，發覺自己頗有天分。繼年青時自學口琴，數十年後他一樣自學色士風成功，聯同一班耆英樂手夾band。2017年華哥更獲女歌手李彩華邀請世紀同台，李彩華為李彩華伴奏，締造一時佳話。

▲ 李彩華與李彩華世紀同台演出。（影片截圖）

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記者︰林綺玲