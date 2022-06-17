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【MIRROR成員】AK到Ian生日慈善展「踩場」　Anson Kong透露新戲最新進展

娛樂 11:34 2022/06/17

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AK現在先打卡？

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）最近夥拍白靈演出懸疑驚悚電影《七月返歸》，AK更打敗20多名面試者，被導演選中為男主角，更大讚他可塑性甚高。

最新影片推介：

【七月返歸】MIRROR成員AK打敗廿多位面試者　Anson Kong新片劇照首度曝光

透露新戲進展  到九展「打卡」

電影現正拍得如火如荼，早前AK穫好兄弟Lokman以及Alton探班，而AK尋晚便在社交網上載電影劇照，並寫下：「準備進入最後階段。」似乎AK很快便可煞科，之後投入準備演唱會的事宜。

至於在本月9日29歲生日的MIRROR成員陳卓賢（Ian），其粉絲Hellosss為他在九龍灣國際展貿中心舉行生日慈善展覽。

而AK日前亦路過九展，與Ian向來老友鬼鬼的他，亦趁機「打卡」，並留言：「周圍都係Ian」。

隨後，他更走到Ian的大型宣傳牌面前，不停大拍宣傳牌：「望咩呀？出嚟呀」認真搞笑，Ian亦在社交網轉發AK的短片，回覆：「我完全想像到你拍依段片嗰時嘅畫面」。

有網民搞笑指AK一定是太掛念Ian，所以就連Ian的宣傳牌都不放過！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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