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【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單

育兒經 15:21 2022/06/20

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4孩媽分享11項不實用的BB用品清單。

剛成為新手父母，都想給BB最好的東西，看到「專家推薦」、「最受歡迎產品」等，就忍不住買回來。結果添置了一大堆嬰兒物品，最後發現用不著，浪費金錢和空間。一名育有4孩的外國媽媽就整理了11項最無需要購買的初生嬰兒用品，給父母作參考。

美國媽媽Jennifer Barton育有4名孩子，她在12年前誕下了首名孩子時，她對於自己要成為媽媽感到緊張和不安，以為購買合適的東西就可以幫助她更好地養育孩子。因此，她購買了大量的嬰兒用品，即使部分產品昂貴得令她猶豫，她也希望透過購物來增強信心，

當看見「專家推薦」，就忍不住購買，大量不必要的嬰兒用品就擠進了我那細小的家中……

她發現，自己並不孤單，美國中等收入家庭去年在每名孩子身上花費近1.3萬美元（約10萬港元），但她相信，這筆款項很大部分花在一些被堆在角落、從未試用的物品上。

最新影片：

近年，Jennifer再誕下了3名孩子，令她意識到最初購買的大多數嬰兒用品根本不是必需品。她列出了11項清單，希望父母購買以下產品前三思，避免浪費金錢和家中空間。

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責任編輯︰王明芳

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