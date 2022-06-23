【Home is】岑寧兒重新找到家的意義　由台返港定居遇上林家謙陳蕾

▲ 岑寧兒一直以來默默地做著自己喜歡的音樂。

岑寧兒（Yoyo）作為名人之後，即所謂的星二代，卻從沒有依仗父母的光環，甚至對此身份極為低調，一直以來，Yoyo默默地做著自己喜歡的音樂，由17歲起到加拿大讀書，多年來曾旅居不同地方，用各種語言唱出心聲，以及對「家」的感受。

喜歡看演唱會的樂迷，相信必留意到岑寧兒是常見的和音。她在2010年曾擔任陳奕迅《DUO演唱會》的和音歌手，名字開始為人注意，之後以個人身份推出多張專輯，其文青特質，特別受台灣樂迷所認同，曾數度提名台灣金曲獎的獎項。

▲ 岑寧兒說，暫時是頗肯定會住在香港一段日子。（攝影：黃建輝）

遊子心路歷程

曾經有一段日子在台灣生活的Yoyo，這兩年因為疫情無法四圍飛，成為近年留在香港最長的時間，反而有一個新鮮的生活體驗。Yoyo分享：「我在北京住過4年，有一個工作室用來寫歌，在台灣時也有租studio。以前返香港，就會跟家人住，要寫歌時便去租酒店，不過今次真是停留了太久，漸漸想找回在香港生活的節奏，所以早前便去租屋住，原來這是我第一次在香港擁有自己空間，也得到了很多啟發。」

自言在哪裡生活，便會用甚麼語言創作的她，這段日子很自然便會寫廣東歌，也延伸成一張EP《Home is...》和三場音樂會，而4首歌曲《風的形狀》、《勿念》、《無常家》和《這裡》，都是圍繞「家」為主題，貫串成「離家‧想家‧無家‧回家」的概念，既互相呼應，也如Yoyo這些年來的遊子心路歷程。

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對她來說，「家」的定義，是隨著成長經歷而不斷演變。「以前聽家人講過，在90年代初移民潮時，很多人是拿起行李箱就飛去加拿大，大家相信去到哪裡，哪裡就是家，我都希望自己有這份信念，現在不再執著於地域和環境，每一個屋都可以成為家，就看你如何去經營。巧合地，很多年前我有首歌名為《哪裡》，當時像是一份未知的狀態，今次新歌叫《這裡》，是一個頗肯定的答案。」

離習說別離

她指著自己的心坎說：「我的家就是在這裡，只要一日還有呼吸心跳，就可以有很多的可能性，當然每個人的定義都會不同，故碟名《Home is....》是用了省略號，讓大家各自去填上自己的答案。」

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《無常家》歌詞這樣說：「如何唸再見永遠要練習 /如何度一生永遠要選擇。」在這個離別已是常態的城市，歌曲看似十分傷感和無奈。

Yoyo卻說：「這要看你用甚麼心態去對待離別，我覺得周耀輝用了很深入淺出的手法去寫，是很有智慧的文字。我17歲起便到加拿大，之後一直住在不同地方，以前是朋友跟我道別，現在是調轉，有好多朋友要走，原來留低的人是這種感覺，但我沒有很傷感，只會送上祝福，將來我也可以去找他們哩！」

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跟陳蕾談思鄉

留下來的岑寧兒，確實為自己開拓了更多可能性，如這一年因為認識了唱作人林家謙和陳蕾，才促成了《風的形狀》和《勿念》兩首歌曲的誕生。「因為身在香港，才有機會去電視台音樂節目，跟家謙和陳蕾合作，很有化學作用，因為我做事時是很認真的人，而他們比我更認真，故反而可讓我放鬆。」

來自廣州的陳蕾，有次在頒獎舞台說她拿不到消費券，Yoyo笑言很有共鳴。「我在台灣住了十多年，一樣拿不到當地為刺激經濟的振興券，所以大家在談到思鄉時，都是很有感受，但我們只是淡然去看這件事，卻把感受放在歌曲中。」

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早前Yoyo任張敬軒的紅館演唱會嘉賓，再度踏上舞台，讓她感到震撼。「原來有些事沒有變，才發現那麼難得，看著台上熟悉的樂手和和音，有很多回憶湧現，亦很欣慰大家仍然在這裡，尤其現在太多變化，大家多了很多經歷，有得到，也有失去。」

她自言是很懷舊的人，再見到舊人舊物，很開心。「所以很感謝軒仔邀請我，他對演出的專業要求很高，而觀眾也很久沒看表演，便都特別熱情，大家都很懷念實體的演出吧。」

曾經擁有，才知道失去的痛苦，相信不少人跟岑寧兒一樣，對「珍惜」二字有了更深的體會。

記者：區家歷

化粧：Vanessa Wong

髮型： Sam@orient4

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