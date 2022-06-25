【白色強人II】遺作演患罕見病單親媽無錢醫病　祝文君3分鐘獨腳戲超催淚

▲ 視文君3分鐘的哭崩戲超動容。

藝人祝文君2月尾因肺癌逝世，終年55歲，祝文君生前一直接演不少劇集，傳聞於七月尾播映的劇集《白色強人II》，祝文君也有客串一角。

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《白色強人II》最近於內地網站一連首播4集，於第一集裡，祝文君有一幕3分鐘的獨腳戲，飾演罕見病患者的她，哭訴沒有錢買藥醫病外，亦控訴政府忽視基層人士的醫療輔助，祝文君於遺作裡盡騷精湛演技，讓人看得動容。

▲ 祝文君飾演一名罕見病患者。

劇集開首，即交代兩年來新冠病毒為醫療系統帶來沉重負荷，而明城北醫院的院長YT（郭晉安飾）於公聽會裡提出全面推動開放藥物名冊，令病人不會因負擔不起藥物而病死，

可惜此建議遭聯網總監葉晴（胡定欣飾）反對，她說：「你這提案不設實際，」葉晴稱開放藥物名冊要在原有醫療的預算上額外增加百分之十，會令原本財政赤字的政府雪上加霜。、

為了令草案通過，郭晉安遂安排祝文君飾演的罕見病患者現身公聽會，只見祝文君化了病人妝，滿臉粒粒兼面色泛黃，為演病人要犧牲靚樣。

劇中她說道：「我叫趙宛蘭，今年43歲，是一個單親媽媽。」

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她於公聽會訴說患上結節性硬化症：「兩年前喺我個腎臟有一個腫瘤，當時醫生話係一個良性瘤，只要做手術切除就會冇事，點知手術都未做，就喺我身體好多個地方都發現有腫瘤，當時先知道原來我患咗個罕見病，叫結節性硬化症……」

祝文君所飾演的「趙宛蘭」十分可憐，沒錢買藥醫病，她邊說邊飲泣：「呢個病唔單止我有，連我個女都有，你地唔係我，根本唔會體會到呢個病，對我地兩母女係折磨得幾咁辛苦。個病唔係無得醫架，係可以食藥去抑制腫瘤生長，但係我無錢買約。就算我想出去做野，賺錢買藥食嘅機會都無。」

▲ 早前播映的《食腦喪B》，亦有祝文君的蹤影。

其後，趙宛蘭展示肚大如籮的身體，十足一個孕婦，原來她肚裡長滿腫瘤。她邊哭邊控訴政府對窮人的忽視，她說：「大家以為我有左BB，其實唔係呀，我肚入面生滿腫瘤。根本唔會有老闆願意請個咁嘅怪人做野，係咪我地呢啲窮人條命咁唔值錢。我真係唔甘心，我唔想死呀。」說完這番話，趙宛蘭更不支暈倒。

祝文君上演3分鐘的獨腳戲，卻演得甚具層次，文君卻演得很投入，喊到滿面眼淚，令人看到心酸。

▲ 祝文君於二月尾病逝。

祝文君於80年代初加入邵氐藝員訓練班，因當時任職銀行職員，故未有加入娛樂圈，及至1989年參加《歡樂今宵》嘅歌唱比賽獲獎後，才報考第3期TVB藝員進修班，

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祝文君口才了得，先後任《K－100》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》等節目而為人認識，形象深入民心，連周星馳電影《食神》亦邀她客串演記者一角。

而劇集方面，祝文君亦曾參演多部電視劇，經常扮演師奶、三姑六婆、慈母等，近期參與拍攝《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》及《鐵拳英雄》，她最後有份飾演的劇集為《痞子英雄》。