【女團Strayz】自資出道包辦歌曲與MV製作　處女作《Stray》借黑白造型道出心聲

由參加《全民造星IV》而認識的VAL（趙展彤）、CK（黃斯琪）、暐翹（林暐翹）、榛綦（何榛綦）及Ariel（曾家瑩），自資組成女團Strayz正式出道，出道歌《Stray》亦於今日正式推出。MV中眾人以黑白兩個截然不同的造型登場，以突出她們勇闖樂壇的決心。



Strayz隊名源自「Stray（流浪）」一字，隊長VAL、副隊長CK、暐翹、榛綦及Ariel五人自喻是一班流浪的小朋友，而出道作《Stray》由VAL及CK作曲，方浩權、VAL及PetPetShawn填詞，當中的創作概念與隊名亦如出一轍，VAL道：「《Stray》講緊追夢路途可能會遇到困難，但只要努力，堅持我哋想走嘅路，就可以搵到一條出路。」

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為了突出她們的想法與加入樂壇的決心，歌曲的MV也特別花了心思，以黑白兩個搶眼造型示人，CK介紹兩個造型道：「第一個係喊妝，配以全白歌德風格服裝，象徵住對於流浪呢件事情嘅傷心、不憤、不甘，但係我哋其實係好純潔嘅動物，都有一顆赤子之心；第二個造型有臉部動物彩繪，身上著咗比較正統嘅黑色服裝，象徵住我哋反璞歸真，我哋就係流浪嘅動物，我哋就係咁嘅樣，我哋係高貴嘅存在，唔輸比其他人嘅存在。」

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由於自資出道，暐翹坦言5個人用了很長的時間構思MV怎樣去拍，眾人都積極參與發表意見，而CK則幫了個大忙，充當導演執導MV。

這次是CK首次執導，她十分緊張：「因為想務求貼近我哋嘅故事，所以就踏咗隻腳落去，做埋導演，但原來執導上係會遇上好多困難，做過先知不論係導演、幕後，甚至任何一位參與拍攝MV嘅都好偉大，要向佢哋致敬。自己體驗過，先知道係好辛苦嘅工作，無論由計劃，到同團隊不同單位，例如攝影組、服裝組等溝通嘅過程都艱難，我唔係好識點樣表達自己想要乜嘢，結果導致拍攝有延誤，但係我從中學習到好多嘢，希望今次成品大家會鍾意。」

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暐翹也感激不同單位的幫忙，更慶幸這個自資出道的旅程並不孤單，她說：「組團後大家成長咗好多，以往參與《造星》，大家會focus表演上，但成為Strayz成員後，就發現其實表演或拍攝唔係得自己一個，仲要兼顧好多嘢，所以除咗工作人員，更要多謝我隊中另外4位隊友。」

談到首次拍攝《Stray》MV的難忘事，Ariel笑言：「我哋5點鐘開始化妝，完成係第二朝11點，完成嗰一下係開心但好攰，出到嚟見到天光，大家都唔識反應，好似就嚟死咁，但係嗰日真係好開心同好好玩。」

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VAL則對彩繪造型印象深刻，她說：「細細個化過好多次貓嘅妝，但第一次試狗，對我嚟講化一個狗仔嘅妝係一個好特別嘅嘗試，睇住逐一變咗不同動物：兔仔、貓仔，件事好正，對MV好有期待感。」

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榛綦亦大讚化妝師的鬼斧神工，道「我哋都想俾到驚喜大家，所以妝容上面都落咗好多功夫，變嘅過程好神奇，由喊妝變動物妝，令我好難忘，亦好佩服各位化妝姐姐。」

至於暐翹，則難忘在歌曲的演繹上，她說：「因為《Stray》係講緊我哋嘅故事，有好多內心嘢或者拍MV時動作上嘅細節，令我哋諗返由《造星》開始所有嘅感覺、感受同感觸位。」